بابایی کارنامی مطرح کرد؛
مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای عدم تعدیل نیرو در دولت به دلایل شرایط اقتصادی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی وضعیت کارگران و کارکنان در شرایط جنگی در نخستین نشست این کمیسیون در سال ۱۴۰۵، گفت: مقرر شد با ارسال نامهای به رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزرای کار و صمت به عنوان مصوبه کمیسیون اجتماعی مکاتبهای داشته باشیم و پیشنهاد و درخواست کنیم تا پایان خردادماه هیچ بنگاه اقتصادی به دلایل اقتصادی تعدیل نیرو انجام دهد.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نخستین نشست این کمیسیون در سال ۱۴۰۵ که عصر روز گذشته(یکشنبه ۱۶ فروردینماه) برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به شروع سال جدید، روز گذشته اولین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حداکثری اعضا و با دعوت از معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و ابتدا نمایندگان کمیسیون هرکدام به تفکیک گزارشی از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی تحت نظارت کمیسیون در استانهای خود ارائه دادند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ادامه معاون روابط کار وزارت کار گزارشی اجمالی از وضعیت بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار که برای ما بسیار اهمیت داشت، ارائه کرد و آمار خسارات وارده، بحث بیمه بیکاری، کارگران واحدهای تولیدی در معرض آسیب اوضاع اقتصادی بنگاههای اقتصادی خرد و کلان، نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی در استانها و همچنین بحث نحوه برخورد با ساعت کار تنظیم شده کارمندان دولت، آمار واحدها و دستگاههای دولتی در سطح استانها که به آنها خسارت وارد شده است و در انتها نقش مردم، کارگران، بازنشستگان و همه اقشار مختلف جامعه در نگهداری و مدیریت میدان در کشور، در یک گزارش اجمالی به نمایندگان کمیسیون ارائه شد که بسیار مهم و حائز توجه بود.
بابایی کارنامی با اشاره به بحث و بررسی وضعیت نیروی کار، کارگران و کارکنان بخشهای مختلف کشور در شرایط جنگی در این جلسه، عنوان کرد: جمعبندی جلسه هم این شد که ما نامهای به رئیسجمهور، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، در قالب مصوبه کمیسیون اجتماعی مکاتبهای داشته باشیم و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی پیشنهاد بدهیم و درخواست کنیم تا پایان خردادماه هیچ بنگاه اقتصادی به دلایل اقتصادی تعدیل نیرو انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همچنین اگر واحد تولیدی در معرض خطر قرار گرفته است، توسط دولت مورد حمایت جدی از جمله پرداخت تسهیلات تکلیفی و همچنین حمایت و تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت قرار بگیرد. علاوه بر این اگر بنگاههای دولتی بدهکاری به بانکها، سازمان مالیاتی یا تأمین اجتماعی دارند، دولت تا پایان خردادماه آن را استمهال بداند، اخذ جریمه شود و مشکلات این عزیزان کمتر شود تا در کنار آسیبهای وارده از جنگ هیچ مشکل و معضل دیگری پیش روی آنها نباشد.
بابایی کارنامی بحث کالابرگ الکترونیک را یکی دیگر از موضوعات طرح شده در نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جدید خواند و افزود: در بحث پرداخت کالابرگ الکترونیکی هم ضمن اینکه گزارشی کلی و آماری ارائه شد، مقرر شد در جلسه بعدی مفصلتر بحث و بررسی شود و از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم خواست در این جلسه توضیحات لازم را ارائه دهد.
وی با اشاره به آسیب جدی صنایع فولاد در حمله نیروهای آمریکایی_صهیونی به صنایع کشور و طرح این موضوع در نشست کمیسیون اجتماعی، گفت: مقرر شد همکاران ما در کمیسیون یک گزارش ویژه درخصوص شرکت فولاد مبارکه و همچنین فولاد خوزستان تنظیم و از طریق دبیرخانه از وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کنند سریعاً با اعزام یک هیأت کاملاً مستقل ابعاد آسیبها را بررسی کنند و هر حمایتی که لازم باشد را از کارگران، کارکنان و بازنشستگان این مجموعهها انجام دهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع احکام پرداخت حقوق و دستمزد کارگراندر سال جدید را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام و عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه، نحوه پرداخت احکام صادره پرداخت حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار و شورای عالی تأمین اجتماعی بود که معاون روابط کار وزارت کار در این خصوص هم گزارشی ارائه کرد و مصوب شد هر یک از نمایندگان در استانهای مورد نظر و هدف، اگر پیشنهادات احتمالی اختصاصیِ استان خود در این زمینه دارند، سریعاً به کمیسیون اجتماعی ارسال کنند تا ما به وزارت کار ارائه دهیم.
بابایی کارنامی در پایان گفت: کارگران و بازنشستگان هیچ نگران نباشند؛ خوشبختانه با حمایتهای دولت و مجلس سعی بر این است که کمترین آسیب به آنها برسد. ما در تمام حالات به فکر و در خدمت این عزیزان هستیم و تمامی حمایتهای لازم را از شریفترین اقشار جامعه انجام خواهیم داد.