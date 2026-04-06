حمله آمریکایی_صهیونی به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است

به گزارش ایلنا، صفحه رسمی سازمان انرژی اتمی در شبکه ایکس نوشت: «آب سنگین ومشتقات آن در داروسازی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و صنایع پیشرفته، نقشی راهبردی و حیات‌بخش دارند.

حمله آمریکایی_صهیونی به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم، سلامت و پیشرفت بشریت است.

نه پیشرفت علمی ما متوقف می‌شود ‌و نه اراده‌مان برای خدمت به صلح و سلامت جهان.»

