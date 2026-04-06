حمله آمریکایی_صهیونی به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است
صفحه رسمی سازمان انرژی اتمی در شبکه ایکس به حمله مجدد آمریکایی صهیونی به تاسیسات آب سنگین ایران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، صفحه رسمی سازمان انرژی اتمی در شبکه ایکس نوشت: «آب سنگین ومشتقات آن در داروسازی، تشخیص و درمان بیماریها و صنایع پیشرفته، نقشی راهبردی و حیاتبخش دارند.
حمله آمریکایی_صهیونی به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم، سلامت و پیشرفت بشریت است.
نه پیشرفت علمی ما متوقف میشود و نه ارادهمان برای خدمت به صلح و سلامت جهان.»