بقائی: شیطان بر آنها مسلط شده است
به گزارش ایلنا، اسماعیا بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، آیاتی از سوره مبارکه مجادله در وصف تسخیرشدگان توسط شیطان را منتشر کرد.
وی اشاره داشت:د«شیطان بر آنان مسلّط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده؛ آنان حزب شیطانند! بدانید حزب شیطان زیانکارانند! (۱۹)
کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنند، آنها در زُمره ذلیلترین افرادند! (۲۰)
خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز میشویم؛ چرا که خداوند قوّی و شکستناپذیر است! (۲۱)