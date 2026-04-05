دیدار سخنگوی دولت با وزیر علوم

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز یکشنبه مورخ ۱۶ فروردین ماه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار کرد و به بررسی آخرین وضعیت نهاد علم کشور پس از تحولات اخیر پرداخت.

در این نشست، وزیر علوم با ارائه گزارشی به‌روز از پیامدهای حملات اخیر به مراکز علمی، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به خسارات انسانی این حوادث، از شهادت بیش از ۶۰ نفر از دانشجویان و استادان دانشگاه خبر داد.

سیمایی در ادامه با تشریح ابعاد خسارات زیرساختی، گفت: «بر اساس برآوردهای اولیه، ۱۵۴ نقطه از فضاهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه دچار آسیب شده‌اند که مجموع خسارات وارده رقمی در حدود ۴ همت تخمین زده می‌شود.» وی بر ضرورت جبران سریع این خسارات و بازگرداندن شرایط آموزشی به وضعیت پایدار تأکید کرد.

در این دیدار، سخنگوی دولت نیز بر حمایت کامل دولت از جامعه علمی کشور و توجه به مراکز علمی آسیب دیده تاکید کرد.

