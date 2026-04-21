حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشورمان در صورت عدم دستیابی به توافق گفت: اصطلاحا در استانداردهای نظامی دشمن در این دوره به حملات در نقاط کور دست زد و زیر‌ساخت‌های کشور را اعم از واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی، مورد هدف قرار داد. هنگامی دشمن اقدام به زدن زیر ساخت‌ها می‌کند یا تهدید می‌کند این قطعاً نشان درماندگی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌هاست

هرگاه اراده کنیم پایگاه‌های آمریکایی را مورد هدف قرار می‌دهیم

این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آن‌ها عملیات خود را با اهداف از پیش تعیین‌شده آغاز کردند؛ از ترور و شهادت رهبر عزیز انقلاب گرفته تا فرماندهان و مقامات و مردم عادی؛ اما از آنجایی که در آن مرحله صددرصد با شکست مواجه شدند؛ نه‌تنها نتوانستند کشور را از پای دربیاورند و متوقف کنند یا آن را تجزیه کنند؛ البته هدفشان همین بود، اما یک انسجام اجتماعی قوی در کشور ایجاد شد و آنها را شکست داد.

وی خاطرنشان کرد: امروز همه دنیا حمایت صددرصدی مردم ایران از کشورشان را مشاهده می‌کنند که شب‌ها در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای کشور چه خبر است و چه تشییع پیکرهایی برای شهدا برگزار شد. این انسجام، این هماهنگی و این وحدت باعث شد رویش جدیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد؛ یعنی اقتداری که دشمن به هیچ عنوان تصور آن را نمی‌کرد.

آزادی‌خواه ادامه داد: مثلثی که آقای قالیباف به آن اشاره کردند؛ یعنی مردم، توان موشکی و تنگه هرمز، باعث شد اقتدار جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای پیش برود که امروز هرگاه اراده کنیم تمام اهداف از پیش تعیین‌شده و پایگاه‌های آمریکایی را مورد هدف قرار می‌دهیم و بالای ۹۰ درصد به هدف می‌رسیم و این مهم است.

مشکل اصلی دشمنان، مردم ایران هستند

وی تاکید کرد: سیستم پدافندی ما از نظر دشمن محدود تلقی می‌شد اما امروز اراده می‌کند و F35 آمریکایی‌ را به زمین می‌زند. این‌ها رویش‌ها و آفرینش‌های این نظام است که محقق شده و در واقع دشمن تصور نمی‌کرد چنین اتفاقاتی رخ دهد. بنابراین، آن‌ها به اهداف خود نرسیده‌اند و به ناچار به اهداف کور و زیرساخت‌های کشور حمله کردند یا حرف از تهدید و محاصره می‌زنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی دشمن دست به زدن زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌زند، معنی‌اش این است که آن‌ها با نظام مشکل ندارند، بلکه مشکل اصلی آن‌ها مردم ایران هستند. وقتی پروژه عمرانی را مورد هدف قرار می‌دهند هدف خود را نشان می‌دهند؛ مانند پلی که در کرج مورد هدف قرار دادند این پل پروژه‌ای بود که می‌توانست موجب آرامش مردم در تردد شود وقتی آن را تخریب می‌کنند، معنایش این است که آن‌ها با پروژه‌ عمرانی که می‌تواند آسایش مردم را فراهم کند، مشکل دارند و می‌خواهند مردم در آسایش نباشند. همان‌طور که ترامپ گفت، هدف اصلی آنها نفت ایران است.

وی افزود: وقتی یک واحد تولیدی را که تعدادی کارگر در آن مشغول کار و امرار معاش هستند، مورد هدف قرار می‌دهند، معنایش این است که عده‌ای از طبقات پایین اجتماعی، یعنی کارگران کارخانه‌ها، بیکار می‌شوند و آمریکا رسماً سفره مردم را کوچک می‌کند و به معیشت خانواده‌های کم‌درآمد آسیب می‌زند. اگرچه به لطف امام زمان (عج)، نظام تمام این موارد را جبران خواهد کرد، همان‌گونه که مدیران عامل فولاد مبارکه و خوزستان و انیستیتو پاستور هم اعلام کردند، اما به هر حال این ضرباتی که به‌صورت هدفمند وارد می‌شود، متوجه اقشار مردم است و آن‌ها با مردم مشکل دارند.

باید خود را برای یک جشن بزرگ پیروزی آماده کنیم

آزادی‌خواه تاکید کرد: به لطف خدا، ما با انسجامی که ایجاد شده، تمام این توطئه‌ها را نقش بر آب خواهیم کرد و نشانه‌های ظفر و پیروزی را از هر زاویه‌ای، به‌عنوان یک تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی، می‌توان مشاهده کرد. ان‌شاءالله باید خود را برای یک جشن بزرگ پیروزی آماده کنیم.

هیچ مشکلی در رابطه با کالاهای اساسی وجود ندارد

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی درباره تأمین کالا در کشور گفت: با توجه به اینکه در این مدت، هم‌زمان با تعطیلات نوروزی و بعد از آن، ارتباطات بسیار خوبی میان وزارتخانه‌ها و معاونین مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های مرتبط مانند شرکت پشتیبانی و شرکت بازرگانی دولتی برقرار شد و با بازدیدهای میدانی که شخصاً انجام دادم، به لطف خدا، علیرغم شرایط جنگی کشور، هیچ‌گونه مشکلی در رابطه با کالاهای اساسی وجود ندارد. این تعارف نیست، بلکه واقعیتی غیرقابل انکار است.

وی تاکید کرد: مردم باید به گونه‌ای زندگی کنند که هیچ احساس کمبودی نسبت به گوشت، مرغ، برنج، روغن و سایر اقلام نداشته باشند. ذخایر استراتژیک ما کاملاً تأمین شده و از پیش طراحی، مدیریت و پیش‌بینی شده است. هم‌اکنون هم برای آینده برنامه‌ریزی شده و شرکت‌های واردکننده، به‌ویژه در حوزه نهاده‌های مورد نیاز، مقدمات واردات را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه کشورهای مبدأ واردات ما، مانند روسیه و کشورهای دوست و همسایه هستند، هیچ مشکلی برای آینده وجود ندارد.

آزادی‌خواه عنوان کرد: در ایام تعطیلات نوروز هم دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک ایران و سازمان بنادر تعطیل نبودند و به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت و واردات کالاهای اساسی به اقصی نقاط کشور بودند. ان‌شاءالله با نظارت‌های انجام‌شده، قیمت‌ها هم روندی نزولی خواهند داشت و لازم است دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

انتهای پیام/