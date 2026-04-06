عسکر جلالیان، معاون حقوق‌بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: از نهم اسفند، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا جنگی ناجوانمردانه و با اقدامات ددمنشانه علیه کشورمان آغاز کرده‌اند. همه حقوقدانان بین‌المللی و ناظران حقوق بشری متفق‌القول‌اند که این اقدام رژیم صهیونیستی و ایالات متحده نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و در حقیقت نقض روح و پیام منشور ملل متحد است که از سال ۱۹۴۵ جامعه بین‌الملل را مقید کرده است. به‌ویژه در حمله‌ای که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به‌طور مشترک به مدرسه شجره طیّبه در میناب انجام دادند و در نتیجه آن ۱۶۸ دانش‌آموز شهید شدند، آشکارا با نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل روبه‌رو هستیم که باید توسط ناظران و مجامع بین‌المللی محکوم شود.

فرهنگ حاکم بر مردم منطقه اجازه نمی‌دهد دولت‌های این کشورها با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی هم‌پیمان شوند

وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد و باید مورد توجه کشورهای منطقه قرار گیرد این است که کشورهای منطقه نباید در دام رژیم صهیونیستی و ایالات متحده قرار بگیرند و نباید فریب آن‌ها را بخورند. همسایگان ما عمدتاً کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند که تاکنون روابط حسنه و خوبی با ایران داشته‌اند و بدور از انتظار است که در صف ایالات متحده و رژیم صهیونیستی قرار گیرند. از منظر فقهی و دینی نیز پیام خاصی از سوی کشورهای منطقه صادر نخواهد شد که آن‌ها را به چنین همراهی وا دارد؛ همچنین فرهنگ حاکم بر مردم منطقه اجازه نمی‌دهد که دولت‌های این کشورها با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی هم‌پیمان شوند. قواعد و اصول حقوق بین‌الملل و پیمان‌های حقوق بشری نیز به‌صراحت مانع از آن است که دولت‌های همسایه با رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی و هم‌پیمانی کنند.

آمریکا میهمان ناخوانده است؛ ما همسایگان سال‌ها با هم زندگی کرده و خواهیم کرد

جلالیان گفت: اتحاد مسلمانان در برابر غیرمسلمانان یکی از اصول و بنیان‌های مهمی است که سازمان همکاری اسلامی بر آن تأکید دارد. در این راستا از طریق وزارت دادگستری، مکاتبه‌ای با دکتر حسین ابراهیم طاها، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی داشتیم و در آن از موضع سازمان تشکر و از ایشان خواستیم به کشورهای اسلامی یادآوری کنند که در وقایع بین‌المللی باید همگام و همسو رفتار کنند و دقت داشته باشند که آمریکا میهمانی ناخوانده است که امروز وارد منطقه شده و هرچه سریع‌تر از آن خارج خواهد شد، در حالی که ما همسایگان یکدیگر هستیم و سال‌ها با هم زندگی کرده و خواهیم کرد و منافع مشترکی داریم که ما را ملزم به همراهی و همکاری می‌کند.

اگر امارات پیوند عمیق مردم ایران را نادیده بگیرد، به مردم خود بی‌احترامی کرده است

وی افزود: اگر دولت‌های منطقه این موضوعات را نادیده بگیرند، قطعاً باید در برابر مردم خود پاسخگو باشند؛ زیرا انتخاب مسیری برخلاف خواست و منویات ملت‌شان تبعاتی خواهد داشت. برای مثال، امارات متحده عربی (یکی از همسایگان خوب ما در حوزه خلیج‌فارس) جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر دارد که نزدیک به یک میلیون نفر از آن‌ها ایرانی هستند. این جمعیت ایرانی، جمعیت سطحی یا ساده‌ای نیست؛ جمعیتی عمیق، تثبیت شده و همگام با دولت امارات است که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده، مقیم شده و ریشه‌دار شده است. ایرانیان در نقاط مختلف امارات از جمله دبی و ابوظبی حضور دارند، با مردم امارات پیوندهای نسبی و سببی برقرار کرده‌اند و بسیاری از ایرانیان و اماراتی‌ها با یکدیگر ازدواج کرده‌اند. اگر امارات این پیوند عمیق مردم ایران را نادیده بگیرد، به‌نوعی به مردم خود بی‌احترامی کرده و حقوق آن‌ها را نادیده گرفته است.

بازی در میدانِ میهمان ناخوانده‌ای که از آن‌سوی جهان وارد منطقه شده، به صلاح ملت‌های منطقه نیست

معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: همین‌طور کشورهایی مانند بحرین، کویت و دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس باید مراقب باشند که بازی در میدانِ میهمان ناخوانده‌ای که از آن‌سوی جهان وارد منطقه شده، به صلاح مردم و به مصلحت ملت‌های منطقه نیست. اگر به پرونده هشتادساله موجودیت رژیم صهیونیستی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که از بدو پیدایش تاکنون با کشورهای عربی درگیر بوده و جنگ‌های متعددی با همسایگانش داشته و آمار بالایی از کشته‌شدگان مسلمان و عرب را پدید آورده است که این خاطره از حافظه ملت‌های منطقه پاک نخواهد شد. حاکمان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، به‌ویژه آن‌هایی که از نظر جغرافیایی به رژیم صهیونیستی نزدیک‌تر هستند، باید نسبت به این سابقه تاریخی و تبعات آن حساس باشند و منافع ملت‌های خود را مدنظر قرار دهند؛ چراکه در آینده نزدیک باید در برابر افکار عمومی و مردم خود پاسخگو باشند.

از منظر حقوق بین‌الملل تاکنون مرتکب هیچ نقضی نشده‌ایم

حق ورود به جنگ مستقیم با همسایگان را داشتیم ولی تنها پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار دادیم

وی درباره امکان تقابل نظامی مستقیم با کشورهایی که به آمریکا اجازه داده‌اند از خاکشان علیه ایران استفاده شود، عنوان کرد: از منظر حقوق بین‌الملل، جنگ به‌صورت کلی ممنوع است و تنها استثنا، حق دفاع مشروع است که منشور ملل متحد (ماده ۵۱) آن را به رسمیت می‌شناسد. آنچه اکنون شاهدیم، حمله‌ای است که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و بر اساس اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط، ما اعلام کرده‌ایم هر کجا که منافع یا پایگاه‌های این دو کشور وجود داشته باشد، آن‌ها هدف مشروع ما خواهند بود.

جلالیان اضافه کرد: به کشورهای منطقه و همسایگان محترم اعلام کرده‌ایم و از مسیر دیپلماتیک و رسانه‌های عمومی تذکر داده‌ایم که خاک و سرزمین خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اقدام علیه ما قرار ندهند و اعلام کرده‌ایم اگر پایگاه‌های این کشورها در خاک همسایگان علیه ما به‌کار گرفته شود، آن نقاط به‌عنوان اهداف مشروع ما شناسایی خواهند شد.

معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق حاکم بر جنگ ما تاکنون از نظر اقدامات نظامی مرتکب هیچ نقضی نشده‌ایم و فرماندهان و مدیران نظامی ما تاکنون به‌لحاظ امور جنگی مطابق قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده‌اند. همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم نیز اشاره کردند، ما مجبور شدیم در برخی کشورهای همسایه اقداماتی انجام دهیم اما اقداماتی که انجام شده، مطابق پروتکل‌ها و عرف بین‌الملل بوده و هدف صرفاً پایگاه‌های آمریکایی بوده است.

جلالیان یادآور شد: چنانچه مثلاً امارات اجازه استفاده از فرودگاه‌ها، پایگاه‌ها یا فضای خود را به آمریکا داده و از آنجا علیه ما اقدام شده باشد، از منظر حقوقی ما این حق را داشتیم که با خود امارات وارد تقابل نظامی شویم؛ با این حال، از باب رعایت حرمت همسایگی و احترام به کشورهای اسلامی، ما از ورود به جنگ مستقیم با همسایگان خودداری کرده و تنها پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داده‌ایم.

وی گفت: در حملات ما هم تمرکز صرفاً بر این اماکن بوده است و هر اقدامی فراتر از آن غالباً جنبه مقابله به‌مثل داشته که باید توسط کشورها مدیریت شود تا فضای بیشتری در اختیار دشمن قرار ندهند. ما امیدواریم کشورهای همسایه از درایت و تدبیر کافی برخوردار باشند. همان‌گونه که می‌بینید، بسیاری از کشورهای اروپایی حاضر نشدند در این جنگ جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی را بگیرند؛ کشورهایی مانند آلمان و انگلستان و دیگران صراحتاً بیانیه داده و اعلام کرده‌اند که بی‌طرف هستند و امکاناتی در اختیار طرف‌های درگیر قرار نمی‌دهند. این نشان دهنده التزام آن کشورها به قواعد بین‌الملل است و ما امیدواریم دولت‌های منطقه نیز همین درایت و تدبیر را به‌کار گیرند و با دشمنان همسایه خود همراهی نکنند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در باتلاق گرفتار شده‌اند

معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: نکته دیگری که لازم است اشاره کنم اینکه نماینده سازمان ملل متحد در تهران، نماینده یونیسف در تهران و نماینده یونسکو هم همگی این جنگ و اقدامات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را محکوم کرده‌اند؛ این امر نشان‌دهنده نقض قواعد و اصول بین‌الملل است و امیدواریم هرچه زودتر در منطقه بیداری، اتحاد و انسجام فراگیر علیه این دشمن مشترک شکل بگیرد. این دشمن، صرفاً دشمن جمهوری اسلامی ایران نیست و لازم است دیگران نیز هشیار باشند. من در جلسه‌ای با سفیر آلمان در تهران مثالی عامیانه زدم و گفتم اگر کسی به زور وارد خانه همسایه شود و سر او را به زور بتراشد، نفر بعدی تو خواهی بود؛ یعنی تصور نکنید که چون در اروپا هستید آسیبی نخواهید دید؛ اگر با این نقض‌ها مقابله نشود، نوبت شما نیز خواهد رسید.

وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در باتلاق گرفتار شده‌اند و به هیچ وجه پیروز میدان نخواهند بود و قطعاً خفت و ذلت نصیب آن‌ها خواهد شد. همین ۱۶۸ کودکی که در یک مدرسه به خاک و خون غلتیدند، کودکانی بودند که باید عید نوروز را با خانواده‌هایشان می‌گذراندند ولی حالا پرپر شده‌اند و زیر خاک رفته‌اند؛ کودکانی که یکی دو ماه دیگر باید در امتحانات پایان سال شرکت می‌کردند، کارنامه قبولی می‌گرفتند و خوشحالی‌شان را در سال جدید با اعضای خانواده تقسیم می‌کردند. قطعاً خون این کودکان بی‌گناه، سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی را خوار و ذلیل خواهد کرد و در این تردیدی نداریم.

جلالیان در پایان گفت: ترامپ و نتانیاهو هر دو در معرض تعقیب هستند و پرونده‌های بسیار سنگین و جدی دارند و کشورهای منطقه به انضمام کشورهای اروپایی هم می‌دانند که همراهی با آن‌ها در آینده می‌تواند برای آن‌ها هزینه‌زا باشد. لذا هم عقل و هم منطق و هم اسناد بین‌المللی و قواعد و اصول حاکم بر روابط بین‌الملل اقتضا می‌کند که با درایت و تدبیر با این اتفاقات برخورد کنند.

