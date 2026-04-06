احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان و اردن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در صورت حمله زمینی آمریکا آیا احتمال گسترش درگیری‌ها و ورود کشورهای حوزه خلیج فارس به این جنگ وجود دارد؟، گفت: طبیعی است که این جنگ، جنگ سرنوشت و جنگ بقاست و جنگی است که دو طرف با تمام امکانات و ظرفیت خودشان برای تعیین سرنوشت درگیر هستند.

کشورهای عربی بخواهند وارد جنگ شوند، تکلیف‌شان معین است

وی ادامه داد: یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ که آمریکا و اسرائیل انجام دادند، این بود که احساس‌شان این بود که با ترورهایی که در سطح عالی صورت می‌دهند، جنگ ظرف یک الی دو هفته تمام می‌شود و در حقیقت پروژه براندازی جمهوری اسلامی ایران را رقم می‌زنند، در حالی که این محاسبه کاملاً اشتباه بود و علیرغم اینکه با یک اقدام جنایتکارانه رهبر عزیز و فرماندهان نظامی را شهید کردند اما چون ملت یکپارچه در صحنه بودند و به دلیل انسجام زیادی که بین مردم و نظام برقرار بود، این مقاومت سلحشورانه ادامه پیدا کرد و جمهوری اسلامی ایران توانست یک معادله بسیار قوی و بازدارنده ایجاد کند و می‌بینیم که دشمن در یک موضع انفعالی قرار گرفته و تلاش می‌کند به نحوی خود را از این جنگ خارج کند.

این دیپلمات سابق گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران سیاست بازدارندگی است؛ چشم در برابر چشم، امنیت در برابر امنیت و به صراحت اعلام کرده که در کشورهایی که امکانات در اختیار دشمن قرار دهند، اماکن نظامی و تروریستی که آمریکا در این کشورها دارد، مورد هدف قرار می‌گیرد و این کار هم در حال انجام است.

دستمالچیان گفت: اگر چنانچه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بخواهند در یک اقدام نابخردانه وارد جنگ شوند، تکلیف آنها معین است و جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از موجودیت و امنیت خودش دفاع می‌کند. جمهوری اسلامی ایران طی سالیان دراز گذشته یک تجربه بسیار روشن، صریح و قاطع از خودش نشان داده است که در برابر امنیت و تمامیت ارضی خود در برابر هیچ قدرتی مسامحه نخواهد کرد. در حال حاضر هم در صحنه همین را می‌بینیم. لذا توصیه ما به کشورهای همسایه این است که فریب دشمن را نخورند، برای اینکه اگر بیش از این خودشان را در معرض خطر و تهدید قرار دهند، ممکن است حاکمیت و موجودیت این کشورها هم در معرض تهدید قرار گیرد، چراکه جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد.

وی با توجه به اظهارات ضد و نقیض ترامپ درباره ارزیابی‌اش از روزهای آینده جنگ، گفت: ترامپ تبدیل به فرد مضحکی شده است که برای حرف‌های او در داخل خود آمریکا هم دیگر اعتباری قائل نیستند. ولی پیش بینی این است که برای اینکه راهی برای خروج از این باتلاقی که در آن گیر افتاده پیدا کند، شاید دست به یک دیوانگی‌هایی با همراهی مشترک بزند و تهدیداتی که علیه زیرساخت‌ها دارند را عملی کنند البته جمهوری اسلامی ایران قاطع و محکم در برابر این تهدیدات ایستاده و هیچ کوتاه نخواهد آمد.

به دلیل سیاست‌های نابخردانه ترامپ در داخل کاخ سفید اختلاف شدیدی به وجود آمده است

این دیپلمات پیشین گفت: در این صورت جنگ وارد یک فاز دیگری می شود و ترامپ با یک مشکل بسیار بزرگ دیگری هم در داخل آمریکا و هم در سطح منطقه روبرو خواهد شد و اعتبار و حیثیتی که دارد بیش از این بر باد خواهد رفت. در حال حاضر چیزی که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود این است که به دلیل همین سیاست‌های نابخردانه و اشتباهی که انجام داده در داخل کاخ سفید و تیم خودش یک اختلاف شدیدی به وجود آمده بعضی از مهره‌های اساسی کاخ سفید با این جنگ افروزی مخالف هستند و می‌بینیم که افسران بسیار ارشد نظامی پنتاگون به دلیل مخالفت با این جنگ در حال استعفا هستند.

دستمالچیان گفت: چهره‌هایی مثل آقای ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا هم از همین ایده حمایت می‌کند که جنگ نباید شروع می‌شد و الان هم باید تمام شود. لذا ترامپ به دنبال راهی برای بیرون آمدن از باتلاق است اما نمی‌داند چطور باید بیرون بیاید و اگر این اشتباه را کند و جنگ را ادامه دهد، در داخل خود آمریکا تظاهرات‌های بسیار وسیعی که راه افتاده و در اروپا مخالفت‌های شدیدی که با این جنگ می‌شود و افکار عمومی دنیا او را در یک منگنه بسیار سختی قرار می‌دهد. در نهایت هم نمی‌تواند چیزی به دست بیاورد چراکه در عرصه نظامی هر آنچه را که می‌توانست طی این مدت انجام داد و نتوانست کاری را از پیش ببرد.

روز جمعه آمریکا اعتبار و حیثیت خود را از دست داد

آسمان فلسطین اشغالی برای موشک‌های ایران فتح شده است

وی با اشاره به انهدام جنگنده‌های آمریکایی در روز جمعه گذشته، گفت: روز جمعه روز بسیار سیاهی برای آمریکا بود و اعتبار و حیثیت خودش را از دست داد. چندین هواپیمای مدرن از جمله اف ۳۵ که هیچ کشوری تا به حال قادر نبوده این هواپیما را سرنگون کند، سرنگون شد. کل حیثیت آمریکا و اسرائیل روی پدافند هوایی بود و به سیستم‌های مختلفی اعم از تاد و پاتریوت و سیستم‌های بسیار پیچیده و مجهز دیگری می‌نازیدند که این سیستم‌ها موشک‌ها را رهگیری خواهد کرد الان تمام آن سیستم‌ها از بین رفته و آسمان فلسطین اشغالی برای موشک‌های ایران فتح شده است.

از نظر نظامی احتمال حمله زمینی کم است اما از ترامپ دیوانه هیچ چیز بعید نیست

این دیپلمات پیشین گفت: در چنین حالتی دیگر قدرت دفاعی آمریکا یعنی قدرت ضدهوایی آن در معرض سقوط است و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین سیستم‌ها را داشتند که یا نابود شد و یا از کارایی افتاده بنابراین بیش از این ترامپ نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد مگر اینکه وحشیانه بمباران کند. در طول تجربه‌های نظامی نشان داده شده که با بمباران صحنه نمی‌تواند تغییر پیدا کند. در عرصه زمینی هم اگر بخواهد اقدامی کند با مردم سلحشور غیور آماده به کاری روبرو خواهد شد که همان لحظات اول تکلیف این جنگ مشخص خواهد شد. بنابراین از نظر نظامی احتمال حمله زمینی کم است اما از ترامپ دیوانه هیچ چیز بعید نیست.

اروپا می‌داند بازی در زمین ترامپ مساوی است با در باتلاق فرورفتن

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره شکاف ایجاد شده بین ناتو و آمریکا گفت: اروپا کاملا یک حرکت محاسبه شده و عقلانی را نشان داده است برای اینکه می داند در زمین ترامپ بازی کردن مساوی است با در باتلاق فرورفتن. ترامپ قبلاً هم نشان داد که به عنوان یک قلدر رفتارهای خشنی دارد. مسئله گیرینلند برای اروپا خیلی مهم بود و او ابایی نداشت از اینکه در برابر اروپا بایستد و مسخره کند، یا قصد داشت کانادا را تصاحب کند، یا خلیج مکزیک را خلیج آمریکا نامگذاری کرد، ادعاهای بسیار زیادی کرده است. اروپایی‌ها این سوابق را دیدند و متوجه شدند که روی ترامپ نمی شود شرط‌بندی کرد به دلیل اینکه هیچ استواری و پایداری ندارد و از همین رو برخورد عاقلانه برای حیثیت و موجودیت خودشان می‌کنند و راهشان را جدا کردند.

این دیپلمات پیشین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این موضوع را درک کرده و با کشورهایی که از این سیاست پیروی می‌کنند، رفتار منعطفی را نشان داده، از جمله اسپانیا و فرانسه و کشورهای دیگر که همراه با این قضیه و ضد جنگ باشند. البته افکار عمومی در اروپا پذیرای ورود اروپا و ناتو به این جنگ نیست. به قول خانم ملانی نخست‌وزیر ایتالیا «این جنگ، جنگ ما نیست و ما بر اساس منافع و مصالح خودمان تصمیم می‌گیریم.» طبیعی است که جنگی که بدون هیچ‌گونه پشتوانه قانونی و بین‌المللی به عنوان یک جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل شروع کردند، کشورهایی که به دنبال حفظ منافع خودشان هستند با آن همراهی نکنند.

اسرائیل صد در صد مخالف هرگونه تلاشی برای استقرار و صلح و ثبات در منطقه است

دستمالچیان درباره نقش میانجی‌ها برای آتش بس، گفت: اسرائیل صد در صد مخالف هرگونه تلاشی برای استقرار و صلح و ثبات در منطقه است، چراکه نابودی او در عدم جنگ‌افروزی یا آتش‌افروزی است. طی سه سال گذشته شخص نتانیاهو، به دلیل فرار از جنایت‌هایی که کرده و پرونده‌هایی که در دادگاه دارد، جنگ را تبدیل به یک جنگ شخصی کرده و همه را قربانی مطامع و هوس‌های خودش می‌کند. طبیعی است که رژیم صهیونیستی جلوی هرگونه تلاش صلح‌آمیز را خواهد گرفت.

تا زمانیکه خواسته‌های به حق ایران برآورده نشود، تلاش‌ میانجیگران شاید به جایی نرسد

وی ادامه داد: ما قدردان تلاش‌های پاکستان به عنوان یک کشور برادر و همسایه برای برقراری صلح و آرامش، بودیم، اما تا زمانیکه خواسته‌های به حق ایران برآورده نشود، این تلاش‌ها شاید به جایی نرسد و باید با هرگونه تلاش مطابق با واقعیت‌های موجود که هست صورت بپذیرد. البته ما قدردان تلاش‌های پاکستان هم بوده و هستیم.

تا دیر نشده خود کشورهای خلیج فارس باید جلوی دیوانه وحشی را بگیرند

این دیپلمات پیشین درباره حملات صورت گرفته به نیروگاه اتمی بوشهر و احتمال مشکلات هسته ای در پی این حملات گفت: همانطور که عرض کردم، جنگ جنگ بقاست. اسرائیل احساس می‌کند که در حال نابودی‌ست و وقتی که چنین احساسی را داشته باشد دست به هر جنایتی می‌زند و بعید هم نخواهد بود به اینکه در حالی که دارد غرق می شود بخواهد دیگران را هم غرق کند. اما اسرائیل باید بداند که با یک کشوری وسیع و پهناور با تمدن ۷۰۰۰ ساله مقابله می‌کند و ظرفیت اینکه با این کشور بزرگ مقابله کند را ندارد. اسرائیل یک کشور جعلی است که کمتر از ۱۰۰ سال است به اینجا آمده و جنایت‌آفرینی می‌کند؛ نه تاریخی دارد، نه پشتوانه، نه عمق استراتژیک و نه عمق جغرافیایی.

وی ادامه داد: اگر اسرائیل بخواهد دست به چنین اقدامات جنون‌آمیز بزند، دو پدیده مهم به وجود می آید: اول اینکه نابودی خودش را رقم زده، چون به هر حال نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل سرزمین‌های اشغالی هست و ایران نشان داده که به راحتی به آن دسترسی دارد. دوم، پیش از اینکه ایران آسیب ببیند تمام کشورهای خلیج فارس آسیب خواهند دید و باران اتمی سر آن‌ها فرود خواهد آمد. به اضافه اینکه یک فاجعه زیست‌محیطی بسیار بزرگی در محیط خلیج فارس انجام می‌شود یعنی هر جنبنده در آب باشد نابود می‌شود. نمیدانم اسرائیل اجازه پیدا می کند که چنین جنایاتی بیافریند یا نه، ولی اگر هم بکند باز ایران سر جای خودش می ماند، مردم سر جای خودشان هستند و این جنایتکار هست که نابود خواهد شد و از صفحه روزگار محو خواهد شد.

وی همچنین درباره هشدار ساعته ترامپ و تهدید به ایجاد جهنم برای ایران گفت: از این قلدر دیوانه دلقک همه چیز برمی آید البته به تهدیدات خودش گاهی عمل می‌کند، گاهی عمل نمی‌کند. اما اگر بنا باشد وارد فاز زدن زیرساخت‌ها شوند، جمهوری اسلامی ایران قبلاً به صراحت اعلام کرده که تمام زیرساخت‌هایی که هدف قرار بگیرد، به عینه در برابر آن سرزمین‌های اشغالی و کشورهایی که به رژیم تروریستی آمریکا امکانات دادن، از بین خواهد رفت. این یک معادله فاجعه‌باری‌ست که تا دیر نشده خود کشورهای خلیج فارس باید جلوی این دیوانه وحشی را بگیرند که دست به چنین جنایت‌هایی نزند.

