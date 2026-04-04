زینب سلیمانی: ادعای وزارت خارجه آمریکا دروغ است

«افراد بازداشت شده در آمریکا هیچ نسبتی با شهید سلیمانی ندارند و ادعای وزارت خارجه آمریکا دروغ است.

آن‌قدر حقیر و عاجز شده‌اند که با دروغ‌پردازی علیه شخصیت بزرگی چون «حاج‌قاسم » که از نامش هم واهمه دارند، قصد دارند افکارعمومی جهان را از شکست‌شان مقابل ملت ایران منحرف کنند.

ناتوانی‌شان در مواجهه با ملت ایران، بلایی بر سرشان آورده که هدف‌شان را از تغییر نظام، به خبرسازی و دروغ‌پراکنی درباره خانواده شهید سلیمانی تغییر داده‌اند.»

به گزارش ایسنا، ساعاتی پیش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا مدعی شد که ۲ نفر از بستگان شهید قاسم سلیمانی در آمریکا بازداشت شده‌اند.