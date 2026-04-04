حمله متجاوزان به اهواز و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

به گزارش ایلنا، معاون امنیتی - انتظامی استانداری خوزستان گفت: در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح امروز شنبه ۱۵ فروردین بر اثر حمله هوایی متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی سه اصابت و انفجار شدید در شرق و غرب اهواز رخ داد که تاکنون گزارشی از تلفات جانی و مجروحیت دریافت نشده است .

ولی الله حیاتی با اشاره به اینکه در ساعت ۱۰ و ۴۷ دقیقه در منطقه ویژه پتروشیمی شهرستان ماهشهر سه اصابت و انفجار مهیب رخ داد، ادامه داد : در این حمله هوایی متجاوزان آمریکایی -صهیونی شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱ و ۲ ، رجال، امیر کبیر و پتروشیمی ابوعلی مورد اصابت قرار گرفتند.