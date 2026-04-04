تاجگردون مطرح کرد:
تابآوری اقتصاد ایران بینظیر است/ تدابیر لازم برای معیشت و پشتیبانی از نیروهای مسلح در بودجه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تدابیر لازم برای تقویت معیشت و پشتیبانی از نیروهای مسلح در بودجه لحاظ شده است و با این حال شاهد تابآوری بینظیر اقتصاد ایران پیرو بروز جنگ تحمیلی هستیم.
به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره مسائل مختلفی از جمله معیشت مردم، شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت» و وحدتی که اکنون به صورت بینظیر بین دولت، مجلس و مردم شکل گرفته، ضمن تقدیر از تلاش شبانهروزی رزمندگان میهن در دفاع از کیان ایران و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عزیزمان و تبریک به مناسبت انتخاب فرزند خلف ایشان، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، گفت: همچنین جا دارد شهادت همه عزیزانی که در این ایام از دست دادیم، از فرماندهان بزرگ گرفته تا مردم بیگناه و مظلومی که بالاخره در این دوران به شهادت رسیدند، تبریک و تهنیت عرض کنم. همچنین لازم است به عزیزانی که در ایام نوروز پای ایران، وطن، نظام و انقلاب مقاومت میکنند، تبریک بگویم.
وحدت مردم در خیابانها
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سؤال که مردم بیش از ۳۳ روز است در کف خیابانها حضور دارند و یک میدانداری بسیار بینظیر و عجیبی را نشان میدهند، به نظر شما چه دلیلی ایجاد شده که مردم اینطور وحدت را سرلوحه خود قرار داده و هر روز در خیابانها بیشتر حضور پیدا میکنند؟ بیان کرد: ببینید، من فکر میکنم بزرگترین تحلیل غلط دشمنان ما نسبت به ایران، تحلیلی است که نسبت به مردم ایران ندارند. تاریخ ایران پرتمدن و کهن است و مردمان آن نیز همینگونه شکل گرفتهاند؛ یعنی نمیشود یک جامعه متمدن و مقاوم را نادیده گرفت. حکومتها میآیند و میروند، هزاران حکومت در طول تاریخ آمده و رفتهاند، اما چیزی که میماند، اصالت مردم است. جمهوری اسلامی در این ۴۰–۵۰ سال گذشته نشان داده که مردممحور است؛ یعنی هرگاه مردم بخواهند، استحکام وجود دارد.
وی افزود: به نظر من و البته به نظر تمام دنیا، مردم ایران بینظیر هستند؛ علیرغم بسیاری مشکلات، مشکلاتی نظیر جنگ و آسیبهایی که مردم بیگناه متحمل و شهید میشوند، آنها ایستادهاند وسط خیابان و نیروهای مسلح ما را همراهی میکنند. بنابراین مردم پشتوانه نیروهای مسلح هستند. از سویی دیگر مردم ما مردمی فهیماند و میگویند: «نیروی مسلحمان را فرستادیم در دل جنگ و باید پشتوانه آنها باشیم» از سویی دیگر مملکتی که هشت سال با دنیا جنگیده و تجربه جنگ، مقاومت و ایستادگی دارد، جنگ افروزی اخیر در مقابلش هیچ است. از این رو ریشه موضوع، اصالت و وفاداری مردم است؛ مردمی که کشورشان را دوست دارند و پای وطن و نیروهای مسلحشان ایستادگی میکنند.
بودجه سالانه با نیمنگاهی به جنگ و تابآوری اقتصاد بسته شد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره لحاظ شدن مولفههای مربوط به جنگ در بودجه سالیانه، گفت: ابتدا باید تاکید کنم؛ بنده شخصاً خیلی خوشحال شدم که پیام نوروزی رهبر عزیز، در ادامه پیامهای رهبر شهیدمان، باز هم محورش اقتصاد بوده و بازهم بوی مقاومت اقتصادی میدهد. مردم باید این را بفهمند و دقت کنند که چرا سالها، مقام معظم رهبری شهیدمان روی اقتصاد مقاومتی صحبت کرده و روی مقاومت تأکید داشتند لذا آثار آن را درحال حاضر مشاهده میکنیم. از سویی دیگر دو مولفه به آن اضافه شد: وحدت و امنیت که واقعاً امسال ما نیاز داریم و ملت هم باید پشت این شعارها را بگیرند. بنابراین باید بدانیم این شعارها نه فقط برای دولت یا مجلس، بلکه برای کل کشور است.
تاجگردون در ادامه با اشاره به تحمیل تحریمهای خارجی و ایضا سایه جنگ علیه ایران، طی سالهای اخیر، گفت: پیرو این قبیل تهدیدها، همواره در تصویب بودجه در سنوات گذشته، ما یک نیمنگاهی به این موضوعات داشتهایم که اگر اوضاع بحرانی شد، چه اتفاقی رخ دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، بیان کرد: به واقع ما در مراحل نهایی این بودجه بودیم که جنگ شروع شد، ولی شاید باور نشود؛ اما ما با این حال، در آن ایام، کاملاً مطابق مقررات و قوانین با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشتهای بودجهای را به شکل مجازی انجام دادیم. تا هیچ چیزی خلاف سیاستهای کلی شکل نگیرد.
تأکید بر تابآوری اقتصادی و حمایت از نیروهای مسلح
وی با بیان اینکه ما در خلال این جنگ تمامی امور را به درستی پیش بردیم و دشمن باید این را به خوبی بفهمد، بیان کرد: ما حتی وسط جنگ، افزایش حقوق ۶۰ درصدی برای کارگران را در نظر گرفتیم و این یعنی اینقدر مطمئن هستیم که میتوانیم مسیر را جلو ببریم.
وی تاکید کرد: از سویی دیگر ما همیشه وقتی قرار است بودجه را ببندیم، نیمنگاهی به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، شوراهای دیگر داریم تا خیالشون راحت باشد. علاوه بر آن مردم هم باید خیالشون راحت باشد، ما هم بحث معیشت و زندگی مردم و تابآوری اقتصادی و هم تقویت بنیه نیروهای مسلحمان را در بودجه در نظر گرفتهایم و نمیگذاریم پشتشان خالی شود. البته جنگ مشکلاتی هم دارد، ولی من فکر میکنم تابآوری اقتصاد ایران بینظیر است.
تلاش شبکههای معاند برای برجستهسازی مشکلات اقتصادی بیاثر شده است
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش شبکههای معاند برای بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور در جنگ و تضعیف روحیه مردم، گفت: ببینید یکموضوع، نگرانیها و دغدغههای به حق اقتصادی مردم است و اما موضوع بعد، موضوع وطن است. از سویی، الان این تاکتیکها دیگر اثر ندارد. در روزهای اول جنگ، دشمن میگفت کالا در بازار نیست و قحطی وجود دارد، مردم را به هجوم به فروشگاهها تشویق میکردند. اما در ادامه دیدیم که فروشگاهها پر شد و کالاها پشت سر هم وارد و خارج میشوند، در ادامه دشمن وقتی دید این تاکتیک جواب نمیدهد، کارخانجات را مورد هدف قرار داد، این نشان میدهد مردم دیگر به این حرفها توجه نمیکنند.
نقش برجسته انستیتو پاستور در تاریخ علوم بشریت و منطقه
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر آن حمله به انستیتو پاستور، با هدف ایجاد نگرانی در مردم از دارو بوده و واقعاً تاسفبرانگیز است. چطور ممکن است در دنیا سرمایهای چنین ارزشمند، مثل انستیتو پاستور، مورد هدف قرار گیرد؟ از سویی دیگر این مجموعه در تاریخ بشریت و منطقه نقش داشته است؛ از تحقیقات روی آبله گرفته تا علوم دارویی که در ۸۰ تا ۹۰ سال گذشته به بشریت خدمت کرده و هنوز هم ادامه دارد. سرمایه انسانی ما در این مرکز واقعاً ارزشمند است و این اقدام دشمنان نشاندهنده رذالتی سنگین است.
تاجگردون در ادامه با اشاره به حملات دشمن به کارخانجات تولید دارو غذا بیان کرد: همچنین دشمنان قبلاً گفته بودند گندم نیست، نان نیست، فلان کالا نیست؛ الان میگویند بنزین نیست، اما مردم مصرف میکنند. من مرتب در تماس با مسئولین محترم هستم؛ آنها شبانهروز در حال تلاشند و باید این تلاشها را قدر بدانیم و البته مردم هم به خوبی این موارد را فهم کرده اند. با این حال مشکلات وجود دارد، اما دولت، مجلس و نیروهای مسلح کاملاً در هماهنگی رفع آنها هستند.
گروهی از سرمایهداران غربی و آمریکایی با محوریت ترامپ غالباً منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند
وی با بیان اینکه شرایط موجود، اقتصاد دشمنان ما را به خطر انداخته است، بیان کرد: اقتصاد ما نهایتاً ممکن است با کمبود یک کالا مواجه شود، اما اقتصاد آنها چه وضعیتی دارد؟ بگذارید موضوع دیگری را مطرح کنم. یک گروه سرمایهداری در غرب و آمریکا با محوریت ترامپ که زیاد به آن پرداخته نمیشود، غالباً منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند. برای مثال، ترامپ اخیرا در تلویزیون به دروغ اعلام میکند که مذاکره کرده، با فلانی نشست داشته، پیامهایی دریافت کرده و فلان مسائل مطرح شده، اما وقتی بررسی میکنید، حتی طرف مقابل هم که نامش را به عنوان مذاکره کننده میبرد، از این موضوع بیاطلاع است و میگوید من کجای قضیه هستم؟ از این رو، در ادامه این اقدامات منجر به نوسانات شدید قیمتها میشود؛ به عنوان نمونه، قیمت نفت کاهش مییابد و قیمت بورس نیز اصلاح میشود. بنابراین مشخص است که هدف، تأمین منافع شخصی است. مشخص است که حرف دروغ بیش از ۴۸ ساعت دوام نمیآورد و نهایتاً خودش را نشان میدهد. بنابراین ترامپ به مردم خود هم ظلم میکند.
وی با بیان اینکه این قبیل رویکردهای ترامپ برای تأمین منافع شخصی است و نه دولت خود بیان کرد: اگر ترامپ قرار بود برای دولت خود کار کند دیگر آنقدر نرخ اوراق قرضه خزانه داری آمریکا دچار تغییر نمیشد. اما سوال این است؛ چه کسی در ایران چنین رویکردی دارد؟ - از بالاترین مسئول تا پایینترین فردی که کوچکترین سهم را در بازار دارد - آیا در این روزها کسی را سراغ داریم که بگوید منافع شخصیاش در اولویت است؟ مردم و مسئولینی که جان خود را در راه خدمت میدهند دیگر به عایدی مالی فکر نمیکنند. بنابراین اینکه مردم هرشب در خیابانها جمع میشوند نشان از همین مفهوم تابآوری اقتصاد دارد؛ یعنی سالهاست تحت فشار هستیم، بودجهها سنگین و منابع محدود است، اما همین منابع محدود با مدیریت صحیح به کار گرفته میشوند.
افزایش یک دلاری قیمت بنزین اقتصاد آمریکا را دچار آشفتگی میکند
این نماینده مجلس با بیان اینکه کاهش درآمدها و نوسانات اقتصادی نمیتواند تابآوری مردم را کاهش دهد، افزود: مثلاً اگر ۴۰ درصد درآمد کاهش یابد، هنوز ۶۰ درصد باقی است و ما هنوز پابرجا هستیم، این در حالی است که وقتی قیمت بنزین به میزان یک دلار یا ۲۰ سنت افزایش مییابد، اقتصاد طرف مقابل ما باعث آشفتگی میشود.
تاجگردون با بیان اینکه پایه و اساس تاب آوری اقتصادی ما مردم هستند، تأکید کرد: از این رو اگر فکر کنیم که تنها دولت یا مجلس کشور را نگه میدارد، اشتباه کردهایم. تابآوری واقعی به مردم منتقل شده و اگر حس کنیم که این مردم هستند که باعث بالا رفتن تابآوری اقتصادی شده اند، دیگر موفقیت و مقاومت کشور افزایش خواهد یافت.
بودجه ۱۴۰۵ بدون خلل، پاسخگوی نیاز اقشار ضعیف
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مجلس اصلاحیهای برای بودجه سال ۱۴۰۵ در پی بروز آسیب به بخشهای از اقتصاد کشور در نظر دارد و یا خیر؟ گفت: بودجه دو بخش دارد؛ یک بخش دولت است و یک بخش بنگاههاست، حالا یا بنگاه دولتی و یا غیر دولتی. بودجه دولت مشمول حقوق کارمندان، تقویت کالا برگ و توجه به اقشار ضعیف است که باید بگویم ما منابعی خوبی برای این بخشها دیدهایم و خیلی در این بخشها نگرانی نداریم. پیشبینیهای لازم حتی فراتر از آن چیزی که اعلام میکردیم انجام شده و مردم نباید نگران این بخش باشند.
تاجگردون با بیان اینکه سریعترین بودجهای که در سالهای اخیر ابلاغ شده، بودجه امسال بود، گفت: حتی سال گذشته که جنگ نداشتیم، خللی پیش میآمد، ولی امسال نه، ما با فراغ بال بودجه را بستیم. دولت هم دستش باز است و دستورالعملها را مینویسد. ما نگران این قسمت نیستیم، دولت مدیریت میکند و ما هم به دولت کمک میکنیم.
اخذ غرامت جنگی به روشهای مقتضی
رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به اینکه بخشی از مسائل مربوط به کمک اقتصادی و بازسازی بعد از جنگ است، بیان کرد: ان شاءالله پس از جنگ مسائل را مورد آنالیز دقیق قرار خواهیم داد. از منابع بانکی و زیرساختی باید کمک بگیریم و جا به جایی منابع باید رخ دهد. در حال حاضر ما هیچ برنامهای برای جابه جایی منابع نداریم لذا دولت اختیار دارد و میتواند کارهایش را جلو ببرد. از سویی دیگر موضوع غرامتهای ما هم وجود دارد و غرامتهایمان را هم میگیریم و این غرامتها را به روشهای مقتضی خواهیم گرفت؛ البته این به معنای این نیست که بگوییم پول ما را بدهید، همین که روی تنگه هرمز حساب و کتابهایمان را کردیم، میتوانیم غرامتهایمان را وصول کنیم. بنابراین این نکات بعداً قابل بررسی است، ولی الان دولت مشکلی ندارد و اختیارات کامل دارد. مجلس و دولت خیلی خوب کار کردهاند؛ اختیارات را طوری دادهاند که دست دولت بسته نباشد و نیازی نداشته باشد. ضمن اینکه دولت هر جا نیاز داشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که مشکلات را برطرف کنید.
مجلس با آمادگی کامل در کنار مردم و دولت
تاجگردون تصریح کرد: در همان روزهای آغاز جنگ، بودجه ظرف دو روز از طریق فضای مجازی بررسی و تصویب شد. کمیسیون تلفیق تشکیل شد، شورای نگهبان و مجمع هم به صورت مجازی جلسات خود را برگزار کردند و پیامها منتقل شد. الان هم هر نیازی باشد، مجلس آمادگی دارد و نمایندگان فعال هستند، اگر مملکت همینطور به اصطلاح میچرخد، یعنی دولت و مجلس در حال انجام وظایفشان هستند. رئیس مجلس، هیئت رئیسه، روسای کمیسیونها و ما، همه هماهنگ عمل میکنیم.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه نشان داده که هر چقدر ملت تابآوری دارد، دولت و مجلس هم با حضور فعال و باور به وظایف خود، آمادگی کامل دارند. مردم هم نباید نگران این بخش باشند و دشمن باید بیشتر نگران ما باشد.