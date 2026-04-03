با صدور پیامی؛

سپاه پاسداران شهادت سردار رضایی را تبریک و تسلیت گفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی شهادت یار و همراه همیشگی دریادار تنگسیری، سردار بهنام رضایی را تبریک و تسلیت گفت و تاکید کرد: این سردار پر افتخار عمری جهاد و خستگی ناپذیری را که از نوجوانی با حماسه آفرینی در دفاع مقدس هشت ساله آغاز کرده بود با شکوه شهادت به سر انجام رساند.

به گزارش ایلنا، پیام تبریک و تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار بهنام رضایی به شرح زیر است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

سردار پرافتخار سپاه اسلام، بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه و یار و همراه همیشگی سردار تنگسیری که همراه ایشان به شهادت رسید، به آرزوی دیرین خود دست یافت و عمری جهاد و خستگی ناپذیری را که از نوجوانی با حماسه آفرینی در دفاع مقدس هشت ساله آغاز کرده بود، با شکوه شهادت به سر انجام رساند.

شهادت این سردار گمنام را که نقش برجسته ای در شکست ناوگان دریایی دشمن داشت را به محضر فرماندهی معظم کل قوا و رزمندگان نیروی دریایی سپاه به ویژه خانواده معظم این شهید بزرگوار و عموم مردم و دلیران استان بوشهر تسلیت می گوییم.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
