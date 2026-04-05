مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌ها و پل‌های کشور مانند پل B1 «بیلقان» گفت: حمله به کشورمان که توسط ترامپ خبیث و قمارباز و سگ هارش در منطقه رخ داد، یک قمار بزرگ بود. آن‌ها به یک کشور مقتدر با سابقه و تمدنی چند هزار ساله؛ کشوری که دارای تاریخی کهن و ریشه‌دار است، حمله کردند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دشمنانی که به کشور ما حمله کرده‌اند تاریخ کشور خودشان با اغماض به ۵۰۰ سال می‌رسد. البته در همین ۵۰۰ سال هم حرف و حدیث است و به قول خودشان این کشور ۳۰۰ سال عمر دارد؛ آنها در حالی دست به این اقدامات خبیث و جنایات جنگی زدند که در مقابل‌شان یک کشور متمدن با باورهای دینی و ایرانی-اسلامی و مردمی است که امروز در میدان حضور دارند.

وی ادامه داد: در حملاتی که به کشورمان شد، مشاهده کردیم به پل B1، تأسیسات نفتی و پتروشیمی و فرودگاه‌ها، همچنین به بیمارستان‌ها و مدارس از جمله شجره طیبه حمله شد که ۱۶۸ طفل معصوم جان‌شان را از دست دادند یا کارخانه و شرکت‌های داروسازی و انیستیتو پاستور هدف قرار گرفت که منجر به شهادت انسان‌های بی‌گناه شد. این دست جنایات به‌روشنی نشان داد که این اقدامات با ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی و حقوق بین‌الملل هم پاییند نیست. این اقدامات، مصداق بارز جنایت جنگی است.

یوسفی یادآور شد: حتی در بسیاری از جنگ‌های تاریخ، به‌جز جنگ‌های قرون وسطی که نشان‌دهنده نگاه بربریت و غیرمتمدنانه برخی کشورهای غربی و اروپایی بود که مردم را به بدترین و فجیع‌ترین شکل می‌کشتند، کمتر شاهد چنین حملاتی به زیرساخت‌های عمومی بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: پل B1 که مورد هدف قرار گرفت، نقش مهمی در تردد مردم داشت؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۵ درصد از بار ترافیکی مسیر تهران به استان البرز و استان‌های شمالی را کاهش می‌داد. بر اساس برآوردها، روزانه حدود ۹۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد می‌کرد و مسیر بیش از یک‌ساعته را به حدود ۱۷ دقیقه کاهش می‌داد. این اقدام نشان می‌دهد که هدف، ایجاد فشار بر مردم، افزایش مصرف سوخت، تشدید مشکلات زیست‌محیطی و افزایش آلایندگی بوده است؛ نشان داد که این دشمنان با آسایش و رفاه مردم دشمن هستند. بنابراین، این اقدامات حتی در تعارض با اصول حفاظت از محیط زیست هم قرار دارد، چراکه وقتی ترافیک باشد، آلودگی هوایی و محیط زیستی به وجود می‌آید و بشر را به خطر می‌اندازد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختن پل B1 توسط متخصصان نظام فنی مهندسی کشور، بیان کرد: نکته بعدی، توانمندی متخصصان نظام فنی و مهندسی کشور است. این پل توسط مهندسان توانمند ایرانی و با تأمین مالی ما طراحی و ساخته شده است و یکی از بزرگ‌ترین پل‌های غرب آسیا از نظر ارتفاع و طول عرشه به شمار می‌رود. ارتفاع آن در نقطه صفر تا بالاترین نقطه در پایلون به حدود ۱۳۰ متر می‌رسد. این دستاورد، نمادی از توانمندی متخصصان ایرانی است. دشمنان اگر می‌خواهند توان و خودباوری مهندسان ایرانی را ببینند، پروژه‌هایی مانند برج میلاد و سدهای بزرگ کشور و همین پل یا پل‌های ساخته‌شده در سد کارون سه به سمت استان چهارمحال را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در گذشته و در دوران رژیم خبیث وابسته پهلوی، کشور در حوزه مهندسی وابستگی شدیدی به متخصصان خارجی داشت، به طوری که برای ساخت پل ورسک به مهندسان خارجی وابسته بودیم. اما امروز جمهوری اسلامی ایران به سطحی از خودکفایی رسیده است که چنین پروژه‌هایی را به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی طراحی و اجرا می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورهای وابسته و حقیر خلیج فارس حتی امروز برای ساخت یک برج یا آسمان‌خراش همچنان به مهندسان خارجی در حوزه طراحی و ساخت وابسته هستند.

یوسفی با بیان اینکه پل B1 بزرگ‌ترین پل غرب آسیا از نظر ارتفاع و عرشه بود که با طراحی صددرصد مهندسین ایرانی ساخته و طراحی شد، گفت: قطعاً با تکیه بر توان فنی و مهندسی ایران، دوباره پل B1 را خواهیم ساخت و این را بدانید که همه نهادهای بین‌المللی این اقدامات دشمنان را جنایت جنگی می‌دانند.

وی بیان کرد: اهدافی از سوی ترامپ خبیث قمارباز برای این جنگ طراحی شده بود، از جمله به زانو درآوردن ایران در مدت کوتاه؛ گفته بود در کمتر از هفتاد و دو ساعت ایران را تسلیم می‌کند. گفته بود توان دریایی و نظامی ایران را از بین می‌برم و مسئولان و نظامش را سرنگون می‌کنم، منابع این کشور را در دست می‌گیرم و تجزیه می‌کنم. اما امروز این ترامپ حقیر و قمارباز و برخی از کشورهای حقیر اروپایی و کشورهای حقیر و دست‌نشانده حوزه خلیج فارس که در عرصه میدان آن‌ها را به زانو انداختیم، می‌بینند که این اهداف با شکست مواجه شده است و در مقابل، توانمندی‌های دفاعی کشور به نمایش درآمده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بله، دشمنان تکنولوژی روز را در اختیار دارند، اما ما توانستیم هواپیماهای چند صد میلیون دلاری آنان را ردیابی و مورد هدف قرار دهیم و سرنگون کنیم.

وی با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز به روی دشمنان، گفت: سردار تنگسیری، سردار رشید و شجاع ما و غیورمردان جنوب، امثال رئیسعلی دلواری که این روزها مراسم بدرقه پیکر این شهیدان برگزار شد؛ با بستن تنگه ترامپ را به استیصال انداخت. مشاهده کردیم ترامپ اول التماس کرد و بعد التماس‌های کشور دیگر را کرد و امروز تغییر مواضع داد و گفت باز کردن تنگه هرمز به من ارتباطی ندارد. یا وقتی در عرصه میدان، ناو، پایگاه‌هایشان، هواپیماهای چند صد میلیون دلاری و آواکس‌شان را زدیم و در عرصه اقتدار و دست بالا، هژمونی شکست‌ناپذیری آمریکا را در تنگه هرمز شکستیم، دنیا و همه کشورها منتظر تصمیم‌گیری و رأفت ایرانی‌ها هستند و دشمنان به اقدامات غیرانسانی در حوزه شهری روی آورده‌اند؛ از جمله حمله به مدرسه میناب و کشتن طفلان معصوم، مناطق مسکونی، شرکت‌های داروسازی، بیمارستان‌ها و حتی مراکز امدادی و پتروشیمی یا می خواهند با یک هواپیما و بمب چند میلیون دلاری یک کلانتری، فراجا و ایست بازرسی را هدف قرار دهند. این اقدامات، بار دیگر ماهیت این حملات را به‌عنوان جنایت جنگی آشکار می‌سازد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اولاً به فرمایش امام شهیدمان، دشمنان را پشیمان می‌کنیم؛ با این غلط‌شان بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، حق دفاع مشروع برای کشور محفوظ است و در چارچوب این حق، هر نقطه‌ای در منطقه که منافع متجاوزان در آن وجود داشته باشد، می‌تواند مورد هدف قرار گیرد.

وی گفت: تهدیدات ترامپ استیصال وی را می‌رساند که در عرصه میدان و خیابان نتوانست به اهداف خودش برسد، ترامپ بداند تازه شروع راه است و ما او را پشیمان می‌کنیم و در نهایت، این مسیر ادامه دارد و با اتکا به توان داخلی، به‌ویژه تلاش مهندسان و متخصصان کشور، این زیرساخت‌ها بازسازی و حتی بهتر از گذشته ساخته خواهند شد.

