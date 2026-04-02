خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آملی لاریجانی:

شرایط تنگه هرمز و جهان به قبل جنگ بازنمی‌گردد

شرایط تنگه هرمز و جهان به قبل جنگ بازنمی‌گردد
کد خبر : 1768588
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: آمریکایی‌ها دست و پای باطل نزنند، شرایط در جهان و البته تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به فارسی و انگلیسی، نوشت:

«‌تحولات منطقه‌ای از سطح جنگ عبور کرده و به نقطه تعیین نظم جدید جهانی و تغییر موازنه قدرت رسیده است.

آمریکایی‌ها بیش از این دست و پای باطل نزنند، شرایط در جهان و البته تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت!

انتقام خون شهیدان عزیز ما «تمدنی» خواهد بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار