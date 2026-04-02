آملی لاریجانی:
شرایط تنگه هرمز و جهان به قبل جنگ بازنمیگردد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: آمریکاییها دست و پای باطل نزنند، شرایط در جهان و البته تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
به گزارش ایلنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به فارسی و انگلیسی، نوشت:
«تحولات منطقهای از سطح جنگ عبور کرده و به نقطه تعیین نظم جدید جهانی و تغییر موازنه قدرت رسیده است.
آمریکاییها بیش از این دست و پای باطل نزنند، شرایط در جهان و البته تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت!
انتقام خون شهیدان عزیز ما «تمدنی» خواهد بود.»