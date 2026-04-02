نحوه فعالیت ادارات کل و واحدهای ثبتی سراسر کشور از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه اعلام شد
معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، و بر اساس این دستورالعمل، نحوه فعالیت و حضور کارکنان در تمامی ادارات کل و واحدهای ثبتی در سراسر کشور از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پژمان پروین گفت: مدیران با رعایت اقتضائات استانی و شرایط کاری هر واحد به گونهای برنامهریزی کنند که تمامی کارکنان به نوبت در محل کار حاضر شوند و سایر کارکنان دورکار نیز آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند.
پروین افزود: اولویت استفاده از دورکاری با بانوان و کارکنان دارای فرزند خردسال بوده و تمامی ردههای مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند.
معاون راهبردی سازمان ثبت با بیان اینکه از ابتدای شروع جنگ تحمیلی، ارائه خدمات ثبتی به مردم بدون وقفه ادامه داشت گفت: حضور جهادی کارکنان در محل کار، نشان دهنده اتحاد و همدلی آنان است و ان شاءالله عزت و اقتدار ایران عزیزمان بیش از پیش موجب اضمحلال دشمنان باشد.