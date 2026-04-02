بقایی در واکنش جنایت جنگی-تروریستی آمریکا در حمله به ورزشگاه شهر لامرد؛

این پرچانگی از هراس شنیدن صدای وجدانتان است!

این پرچانگی از هراس شنیدن صدای وجدانتان است!
سخنگوی وزارت خارجه در در واکنش جنایت جنگی-تروریستی آمریکا در حمله به ورزشگاه شهر لامرد نوشت: این پرچانگی از هراس شنیدن صدای وجدانتان است!

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جنایت جنگی-تروریستی آمریکا در حمله به ورزشگاه شهر لامرد استان فارس در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، که با استفاده از نوع جدیدی از موشک بالستیک صورت گرفت و منجر به شهادت ۲۱ ورزشکار نوجوان شد، در شبکه ایکس نوشت:

«نوع جدیدی از موشک بالستیک آمریکا (PrSM) که به عنوان استفاده آزمایشی، برای اولین بار در حمله به ورزشگاهی در شهر لامرد فارس در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تست شد، بالای هدف منفجر شده و هزاران ترکش (گلوله‌های تنگستن) پخش می‌کند تا تلفات انسانی را به حداکثر برساند.

در اثر این جنایت حداقل ۲۱ ورزشکار نوجوان دختر و پسر به شهادت رسیدند.

این یک جنایت جنگی شنیع و نفرت‌انگیز است.

به قول «غاده السمان» شاعر سوری: 

پرچانگی می کنند و یک لحظه

دم فرو نمی بندند

شاید این پرچانگی بی‌پایان، از هراس شنیدن صدای وجدان؛خودشان است!»


 

