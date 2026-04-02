بقایی در واکنش جنایت جنگی-تروریستی آمریکا در حمله به ورزشگاه شهر لامرد؛
این پرچانگی از هراس شنیدن صدای وجدانتان است!
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جنایت جنگی-تروریستی آمریکا در حمله به ورزشگاه شهر لامرد استان فارس در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، که با استفاده از نوع جدیدی از موشک بالستیک صورت گرفت و منجر به شهادت ۲۱ ورزشکار نوجوان شد، در شبکه ایکس نوشت:
«نوع جدیدی از موشک بالستیک آمریکا (PrSM) که به عنوان استفاده آزمایشی، برای اولین بار در حمله به ورزشگاهی در شهر لامرد فارس در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تست شد، بالای هدف منفجر شده و هزاران ترکش (گلولههای تنگستن) پخش میکند تا تلفات انسانی را به حداکثر برساند.
در اثر این جنایت حداقل ۲۱ ورزشکار نوجوان دختر و پسر به شهادت رسیدند.
این یک جنایت جنگی شنیع و نفرتانگیز است.
به قول «غاده السمان» شاعر سوری:
پرچانگی می کنند و یک لحظه
دم فرو نمی بندند
شاید این پرچانگی بیپایان، از هراس شنیدن صدای وجدان؛خودشان است!»