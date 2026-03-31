به گزارش ایلنا،فاطمه مهاجرانی با تاکید بر اینکه تهاجم رژیم اسرائیل و آمریکا به مراکز غیرنظامی ادامه دارد، گفت: به سازمان منابع طبیعی و نیز سازمان امور اراضی کشور حمله شده که شهادت و جراحت تعدادی از شهروندان را به همراه داشت. حمله به مجتمع نیکوکاری و مرکز نگهداری ایتام فردیس کرج منجر به شهادت دو نفر و جراحت پنج نفر شد. حمله به لنجهای صیادی در بندر لنگه حمله شد و آسیب به حسینیه اعظم زنجان را هم شاهد بودهایم.
وی با اعلام تازهترین آمار شهدای زن و کودک، یادآور شد: تاکنون ۲۴۹ شهید زن، ۲۱۶ شهید کمتر از هجدهسال و ۱۷ شهید کمتر از پنج سال در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل تقدیم کشور شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به آخرین آمار آسیب به مراکز غیرنظامی، گفت: به ۱۰۵ هزار و ۳۲۵ واحد غیرنظامی حمله شده که از این تعداد ۸۳ هزار و ۳۵۱ واحد مسکونی در استانها و ۲۱ هزار و ۵۹ واحد تجاری در کل کشور بوده است. ۳۹ هزار و ۵۰۸ واحد مسکونی و تجاری فقط در تهران آسیب دیده است.
مهاجرانی با یادآوری برگزاری جلسه اخیر هیئت دولت، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از روند خدمترسانی و تامین مایحتاج عمومی، وضعیت نیازهای اساسی و اقدامات دستگاهها اجرایی، خدماتی و امدادی به رئیسجمهوری ارائه شد. همچنین گزارشی از اینکه تمهیدات برای استمرار خدمترسانی و پایداری زنجیره کالاهای اساسی و حفظ پایداری شبکه و آرامش عمومی ارائه شد.
وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده در راستای حمایت از معیشت خانوارهای دهک ۱، ۲ و ۳ طرح خرید اعتباری کالا به میزان دوبرابر رقم یارانه ماهیانه برای افراد فراهم شده که بازپرداخت آن بهصورت اقساطی است.
سخنگوی دولت گفت: وزارت راه درباره وضعیت حملونقل ریلی و جادهای گزارشی داده که مشکلات در زمینه حملونقل ریلی به حداقل برسد. در حملونقل جادهای هم کالا و مسافر به شکل معمول در حال جابهجایی هستند. دولت از همه فعالان در حملونقل جادهای و ریلی تشکر و قدردانی میکند.
مهاجرانی یادآور شد: کلاسهای دانشآموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار میشود. برای اردیبهشت نیز اطلاعرسانی متعاقباً اعلام میشود.
وی ادامه داد: وزارت کشور نیز اعلام کرده است ستاد هماهنگی و پشتیبانی دفاع رمضان از آغاز جنگ با همکاری سمنهای ملی و استانی شکل گرفته است و با تمام توان در حال کمکرسانی هستند.
سخنگوی دولت افزود: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده برای تسهیل فرآیندهای تجاری کارتهای بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن گذشته منقضی شده به مدت سه ماه همچنان معتبر است و ثبت سفارشهای آنها به مدت دوماه تمدید شده است.
مهاجرانی با اشاره به خسارات واردشده به بناهای تاریخی و فرهنگی ایران، گفت: وزارت گردشگری اعلام کرده که خسارت به ۱۳۱ بنای تاریخی شامل بناهای ثبت جهانی و ملی رخ داده و به هفت بافت تاریخی و ۶۴ تاسیسات گردشگری حاصل حملات دشمن بوده است. تهران با ۶۱ مورد بیشترین آسیب را تجربه کرده است.
وی همچنین با قدردانی از فعالان صنعت آب و برق برای پایداری شبکه در شرایط جنگی، اظهار کرد: در عینحال اقدامات معمول در این بخش نیز در حال انجام است تا نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در فروردین به شبکه برق کشور متصل میشود.