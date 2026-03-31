خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی:

کلاس‌های دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار می‌شود/نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل می‌شود

لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت گفت:سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده در راستای حمایت از معیشت خانوارهای دهک ۱، ۲ و ۳ طرح خرید اعتباری کالا به میزان دوبرابر رقم یارانه ماهیانه برای افراد فراهم شده که بازپرداخت آن به‌صورت اقساطی است.

به گزارش ایلنا،فاطمه مهاجرانی  با تاکید بر اینکه تهاجم رژیم اسرائیل و آمریکا به مراکز غیرنظامی ادامه دارد، گفت: به سازمان منابع طبیعی و نیز سازمان امور اراضی کشور حمله شده که شهادت و جراحت تعدادی از شهروندان را به همراه داشت. حمله به مجتمع نیکوکاری و مرکز نگهداری ایتام فردیس کرج منجر به شهادت دو نفر و جراحت پنج نفر شد. حمله به لنج‌های صیادی در بندر لنگه حمله شد و آسیب به حسینیه اعظم زنجان را هم شاهد بوده‌ایم.

وی با اعلام تازه‌ترین آمار شهدای زن و کودک، یادآور شد: تاکنون ۲۴۹ شهید زن، ۲۱۶ شهید کمتر از هجده‌سال و ۱۷ شهید کمتر از پنج سال در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل تقدیم کشور شده است‌. 

سخنگوی دولت با اشاره به آخرین آمار آسیب به مراکز غیرنظامی، گفت: به ۱۰۵ هزار و ۳۲۵ واحد غیرنظامی حمله شده که از این تعداد ۸۳ هزار و ۳۵۱ واحد مسکونی در استان‌ها و ۲۱ هزار و ۵۹ واحد تجاری در کل کشور بوده است. ۳۹ هزار و ۵۰۸ واحد مسکونی و تجاری فقط در تهران آسیب دیده است. 

مهاجرانی با یادآوری برگزاری جلسه اخیر هیئت دولت، اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از روند خدمت‌رسانی و تامین مایحتاج عمومی، وضعیت نیازهای اساسی و اقدامات دستگاه‌ها اجرایی، خدماتی و امدادی به رئیس‌جمهوری ارائه شد. همچنین گزارشی از اینکه تمهیدات برای استمرار خدمت‌رسانی و پایداری زنجیره کالاهای اساسی و حفظ پایداری شبکه و آرامش عمومی ارائه شد. 

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده در راستای حمایت از معیشت خانوارهای دهک ۱، ۲ و ۳ طرح خرید اعتباری کالا به میزان دوبرابر رقم یارانه ماهیانه برای افراد فراهم شده که بازپرداخت آن به‌صورت اقساطی است. 

سخنگوی دولت گفت: وزارت راه درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای گزارشی داده که مشکلات در زمینه حمل‌ونقل ریلی به حداقل برسد. در حمل‌ونقل جاده‌ای هم کالا و مسافر به شکل معمول در حال جابه‌جایی هستند. دولت از همه فعالان در حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی تشکر و قدردانی می‌کند. 

مهاجرانی یادآور شد: کلاس‌های دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار می‌شود. برای اردیبهشت نیز اطلاع‌رسانی متعاقباً اعلام می‌شود. 

وی ادامه داد: وزارت کشور نیز اعلام کرده است ستاد هماهنگی و پشتیبانی دفاع رمضان از آغاز جنگ با همکاری سمن‌های ملی و استانی شکل گرفته است و با تمام توان در حال کمک‌رسانی هستند. 

سخنگوی دولت افزود: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده برای تسهیل فرآیندهای تجاری کارت‌های بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن گذشته منقضی شده به مدت سه ماه همچنان معتبر است و ثبت سفارش‌های آن‌ها به مدت دوماه تمدید شده است.

مهاجرانی با اشاره به خسارات واردشده به بناهای تاریخی و فرهنگی ایران، گفت: وزارت گردشگری اعلام کرده که خسارت به ۱۳۱ بنای تاریخی شامل بناهای ثبت جهانی و ملی رخ داده و به هفت بافت تاریخی و ۶۴ تاسیسات گردشگری حاصل حملات دشمن بوده است. تهران با ۶۱ مورد بیشترین آسیب را تجربه کرده است.

وی همچنین با قدردانی از فعالان صنعت آب و برق برای پایداری شبکه در شرایط جنگی، اظهار کرد: در عین‌حال اقدامات معمول در این بخش نیز در حال انجام است تا نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در فروردین به شبکه برق کشور متصل می‌شود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار