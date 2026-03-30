پاسخ قالیباف به ترامپ:
رئیس مجلس در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ گفت: دشمنان ایران، آرزوهای خود را به عنوان «خبر» جا میزنند و در همان حال ملت ما را تهدید میکنند، غلط میکنند. یکی بزنند، چندتا میخورند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در مطلبی به زبان انگلیسی و فارسی و در پاسخ به عملیاتهای روانی ترامپ نوشت:
«دشمنان ایران، آرزوهای خود را به عنوان «خبر» جا میزنند و در همان حال ملت ما را تهدید میکنند، غلط میکنند. یکی بزنند، چندتا میخورند.
مردم ایران إنشاءالله تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، دشمن را پشیمان میکنند و به حقوق حقهٔ خود خواهند رسید.»