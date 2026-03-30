پزشکیان در حاشیه جلسه هیئت دولت:

دولت با تمام قوا در خدمت مردم است و اجازه اختلال در خدمات‌رسانی را نخواهد داد

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به آینده و با تأکید بر تداوم ایستادگی ملت و دولت، گفت: با اتکا به قدرت ملی و همبستگی، در برابر این تهاجم ظالمانه ایستادگی خواهیم کرد و ایستاده‌ایم تا با عزت، این مسیر را به سرانجام برسانیم.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفت‌وگویی با اشاره به روند خدمات‌رسانی دولت به مردم، اظهار داشت: لازم است خدمت شما مردم عزیز عرض کنم که دولت با تمام قوا در این مدت، از طریق وزرا، استانداران و مسئولان ذی‌ربط، در صحنه حضور داشته‌ است؛ چنان‌که ملاحظه می‌کنید، علی‌رغم همه دشواری‌ها و محدودیت‌هایی که با آن مواجه بودیم، در اغلب حوزه‌هایی که نیازمند خدمات دولتی بوده، به حول و قوه الهی مشکلی جدی وجود نداشته و یا در صورت بروز، مسئولان توانسته‌اند آن را برطرف کنند.

رئیس جمهور افزود: امروز نیز بار دیگر جلسه‌ای در دولت برگزار شد، وزرای مربوطه را دعوت کردیم، با آنان  گفت‌وگو داشتیم و موضوعات را مجدداً با یکدیگر مرور کردیم. در این نشست، درباره نحوه پیگیری مسائل توافقاتی صورت گرفت و تلاش بر این خواهد بود که مردم عزیز ما در دریافت خدمات دولتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نباشند. دولت با تمام توان در سراسر کشور، از مرکز تا استان‌ها و شهرستان‌ها، در خدمت مردم شریف است و خود را خدمت‌گزار این ملت بزرگ می‌داند.

دکتر پزشکیان همچنین با قدردانی از همراهی و حضور مستمر مردم در طول یک ماه گذشته تصریح کرد: با تمام وجود از حضور مردم عزیزمان که در این یک ماهِ تجاوزات وحشیانه و خلاف حقوق بشری آمریکا و رژیم صهیونی در کشورمان، حتی یک روز نیز صحنه را خالی نکردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این همراهی، مایه افتخار و سربلندی است و اگر در هر بخشی قصوری داشتیم در برابر شما مردم بزرگوار و عزتمند، شرمنده‌ایم.

رئیس جمهور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده و با تأکید بر تداوم ایستادگی ملت و دولت خاطرنشان کرد: امیدوارم خداوند متعال یاری‌مان کند تا به هیچ‌وجه شرمنده حضور و اعتماد شما نشویم و بتوانیم در کنار یکدیگر و با اتکا به قدرت و همبستگی، در برابر این تهاجم ظالمانه ایستادگی کنیم؛ و ایستادگی خواهیم کرد و ایستاده‌ایم تا ان‌شاءالله با عزت، این مسیر را به سرانجام برسانیم.

اخبار مرتبط
