سخنگوی دولت: وقتی قلم و علم هدف قرار میگیرند، یعنی آگاهی برای برخی تهدید شده است
سخنگوی دولت حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به خبرنگاران و دانشگاهها را عبور از همه خطوط انسانی و حقوقی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«حمله به خبرنگاران و دانشگاهها، عبور آشکار از همه خطوط انسانی و حقوقی است.
وقتی قلم و علم هدف قرار میگیرند، یعنی آگاهی برای برخی تهدید شده است.
نه صدای رسانه خاموش میشود و نه چراغ دانشگاه؛ حقیقت، راه خود را خواهد یافت.»
در روزهای اخیر رژیم اسرائیل و آمریکا در جریان تجاوز نظامی به ایران، دانشگاه علم و صنعت و دفتر شبکه العربی قطر را هدف قرار دادند.
همچنین رژیم اسرائیل در حمله به لبنان خبرنگاری از شبکه المنار و خبرنگاری از شبکه المیادین را ترور کرده است.