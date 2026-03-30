سخنگوی دولت: ‌وقتی قلم و علم هدف قرار می‌گیرند، یعنی آگاهی برای برخی تهدید شده است

سخنگوی دولت حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به خبرنگاران و دانشگاه‌ها را عبور از همه خطوط انسانی و حقوقی توصیف کرد.

به گزارش  ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌حمله به خبرنگاران و دانشگاه‌ها، عبور آشکار از همه خطوط انسانی و حقوقی است.

‌وقتی قلم و علم هدف قرار می‌گیرند، یعنی آگاهی برای برخی تهدید شده است.

‌نه صدای رسانه خاموش می‌شود و نه چراغ دانشگاه؛ حقیقت، راه خود را خواهد یافت.»

در روزهای اخیر رژیم اسرائیل و آمریکا در جریان تجاوز نظامی به ایران، دانشگاه علم و صنعت و دفتر شبکه العربی قطر را هدف قرار دادند.

همچنین رژیم اسرائیل در حمله به لبنان خبرنگاری از شبکه المنار و خبرنگاری از شبکه المیادین را ترور کرده است.

 

