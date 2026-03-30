به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سپاه سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی به آب شیرین کن کشور کویت به بهانه متهم سازی جمهوری اسلامی ایران که در ساعات گذشته صورت گرفت، نشانه رذالت و پستی اشغالگران صهیونیستی است.

اعلام می داریم همچنان، پایگاه ها و نظامیان آمریکایی و منافع آنها در منطقه و زیرساخت ها و تاسیسات نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی مورد هدف قدرتمند ما خواهند بود. کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی دشمنان آمریکای صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار باشند و به حضور ارتش آمریکای جنایتکار و صهیونیست های اشغالگر در منطقه، پایان دهند.

