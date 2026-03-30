خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان:

شهید تنگسیری اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را ارتقا داد

شهید تنگسیری اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را ارتقا داد
کد خبر : 1767203
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری در پیامی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه را تسلیت گفت و تاکید کرد: او با مهارتی مثال‌زدنی، قدرت و هیبت و اقتدار نیروی دریایی سپاه را در خلیج فارس با تمام توان ارتقا داد.

به گزارش ایلنا، متن پیام رئیس‌جمهوری در پی شهادت سردار علیرضا تنگسیری به شرح زیر است:

«دریادار دریادل، سردار رشید اسلام، سرلشکر علیرضا تنگسیری در پی سال‌ها مجاهدت و مقاومت و خدمت، به زینت شهادت مفتخر گردید و به کاروان شهدا پیوست. او که از سلاله دلیران تنگستان بود با مهارتی مثال‌زدنی، قدرت و هیبت و اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آب‌های نیلگون خلیج فارس با تمام توان ارتقا داد تا در چنین روزهایی، همچون سدی عظیم در برابر متجاوزین و زیاده‌خواهان، از کیان ایران اسلامی جانانه دفاع کنند. هم از این رو بود که خار چشم دشمنان سفاک شده، حذف او را هدفی بزرگ برای خود می‌دانستند، حال آنکه شهادت برای مردانِ مرد ایران افتخاری بزرگ است و پرچم شرافت و مقاومت و استقلال، با ریخته‌شدن خون هر یک از دلیرمردان این سرزمین برافراشته‌تر می‌گردد.

اینجانب ضمن تسلیت شهادت این پاسدار جنگاور ایران و اسلام به رهبری عالی‌قدر، همرزمانش در سپاه و ارتش و همچنین ملت بزرگ و داغدار ایران، برای روح بلند او از خداوند متعال علوّ درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حسین بن علی (ع)، و برای همه بازماندگان صبر بر این فراق مسئلت دارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار