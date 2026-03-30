پزشکیان:
شهید تنگسیری اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را ارتقا داد
رئیسجمهوری در پیامی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه را تسلیت گفت و تاکید کرد: او با مهارتی مثالزدنی، قدرت و هیبت و اقتدار نیروی دریایی سپاه را در خلیج فارس با تمام توان ارتقا داد.
به گزارش ایلنا، متن پیام رئیسجمهوری در پی شهادت سردار علیرضا تنگسیری به شرح زیر است:
«دریادار دریادل، سردار رشید اسلام، سرلشکر علیرضا تنگسیری در پی سالها مجاهدت و مقاومت و خدمت، به زینت شهادت مفتخر گردید و به کاروان شهدا پیوست. او که از سلاله دلیران تنگستان بود با مهارتی مثالزدنی، قدرت و هیبت و اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آبهای نیلگون خلیج فارس با تمام توان ارتقا داد تا در چنین روزهایی، همچون سدی عظیم در برابر متجاوزین و زیادهخواهان، از کیان ایران اسلامی جانانه دفاع کنند. هم از این رو بود که خار چشم دشمنان سفاک شده، حذف او را هدفی بزرگ برای خود میدانستند، حال آنکه شهادت برای مردانِ مرد ایران افتخاری بزرگ است و پرچم شرافت و مقاومت و استقلال، با ریختهشدن خون هر یک از دلیرمردان این سرزمین برافراشتهتر میگردد.
اینجانب ضمن تسلیت شهادت این پاسدار جنگاور ایران و اسلام به رهبری عالیقدر، همرزمانش در سپاه و ارتش و همچنین ملت بزرگ و داغدار ایران، برای روح بلند او از خداوند متعال علوّ درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حسین بن علی (ع)، و برای همه بازماندگان صبر بر این فراق مسئلت دارم.»