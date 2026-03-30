مخبر شهادت دریادار تنگسیری را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در پی شهادت دریابان پاسدار تنگسیری پیامی را منتشر کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

شهادت سرافرازانه سردار دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده قهرمان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پیشگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده‌ معزز این شهید گران‌قدر، رزمندگان دلیر نیروی دریایی سپاه و عموم مردم شریف ایران اسلامی، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش های شبانه روزی شهید تنگسیری، در طول سال‌های خدمت در مجموعه نیروی دریایی سپاه پاسداران منجر به تامین امنیت پایدار در تنگه هرمز، جزایر ایرانی و خلیج نیلگون فارس شد. فرماندهی موثر این شهید سعید در دفاع مقدس اخیر نیز در وارد آوردن ضربات موثر به پیکره آمریکایی‌ها در منطقه، برگ زرین دیگری بر عمر با برکت ایشان بود.

اینکه امروز دشمن آرزوی باز شدن تنگه هرمز را دارد و برای بازگشت به شرایط عادی به عجز افتاده، نتیجه تلاش‌های مجدانه و غیرتمندانه این شهید بزرگوار و دلیرمردان نیروی دریایی سپاه در مدیریت هوشمند تنگه هرمز است.

ضمن گرامی‌داشت یاد و راه این شهدای والامقام، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز علوّ درجات و برای خانواده ایشان صبر و اجر مسئلت داشته و برای نیروی مسلح به ویژه پاسداران نیروی دریایی سپاه در ادامه راه پرصلابت پیش رو، آرزوی موفقیت دارم .

محمد مخبر

