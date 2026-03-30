به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف در پیامی شهادت سردار تنگسیری را تسلیت گفت و نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت فرمانده شجاع، مجاهد و دریادل نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار تنگسیری، به دست دشمنان جنایتکار ملت ایران، موجب اندوهی عمیق و تأثر فراوان شد.

این فرمانده سرافراز، عمر خود را در خط مقدم دفاع از امنیت، اقتدار و تمامیت ارضی ایران اسلامی سپری کرد و در صیانت از مرزهای آبی کشور، به‌ویژه در خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، نقشی ماندگار و تعیین‌کننده ایفا نمود و سرانجام نیز در همین مسیر پرافتخار به قافله شهیدان پیوست.

بی‌تردید، خون این شهیدان، نه پایان راه بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از عزم ملی برای صیانت از منافع حیاتی کشور است. تنگه هرمز و جزایر ایرانی، خطوط قرمز امنیت ملی ما هستند و دفاع از آن‌ها با قدرتی مضاعف ادامه خواهد یافت.

دشمنان ایران باید بدانند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، از این مرزهای حیاتی دفاع خواهند کرد و هر متجاوزی که به حریم ایران، به‌ویژه در خلیج فارس و جزایر ایرانی چشم طمع داشته باشد، با پاسخی قاطع، پشیمان‌کننده و بی‌بازگشت مواجه خواهد شد و جهنم تنها مقصد نهایی سربازان متجاوز است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز این شهید والامقام، همرزمان ایشان و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

