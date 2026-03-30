پیام رئیس قوه قضاییه به مناسبت شهادت سرافرازانه دریابان پاسدار تنگسیری
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی شهادت دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری را تبریک و تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
سردار رشید و فداکار اسلام، دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، از قهرمانان نامی جنگ رمضان که روز متجاوزان آمریکایی - صهیونی را شب تار کرده بود، سرانجام پس از مجاهدتهای مخلصانه، به فوز عظیم شهادت نائل شد و أشرَفُ المَوت را چشید.
سلام و رحمت خدا و اولیائش بر او و دیگر شهیدان نبرد مقدس کنونی و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیمهای ظالم و متجاوز.
شهید تنگسیری که از نسل غیورمردانی همچون رئیسعلی دلواری بود، در طول جنگ رمضان، مدبرانه و مجاهدانه، ضربات سنگینی را بر قوای متجاوزین وارد آورد و سپر دفاعی ایران اسلامی بویژه در کرانه جنوبی را بیش از پیش تقویت گرداند، بهگونهای که خیال خام تجاوز زمینی را از اتاق فکر فرماندهی شیاطین پاک کرد.
بدون تردید، همرزمان شهید تنگسیری در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راه آن شهید والامقام را با قوت و قدرت بیشتر امتداد میبخشند و هر تجاوز دشمن را خنثی میکنند و در آفند نیز، همچون آن مجاهد شهید، در نهایت تدبیر و دلیری عمل میکنند. یقین داریم پیروزی از آنِ جبهه حق است. ما یا شهیدان ابتدای نبرد، یا شهیدان در اثنای نبرد، یا فاتحان خاتمه کار خواهیم بود. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
اینجانب شهادت سرافرازانه دریابان پاسدار تنگسیری، این سرباز مخلص و مجاهد حضرت صاحبالزمان (عج) را به پیشگاه مقدس حضرتش و نایب برحقش، رهبری معظم انقلاب و جمیع پاسداران و قوای مسلح ایران اسلامی و بالاخص خانواده صبور و مؤمن آن شهید والامقام، تبریک و تسلیت عرض میکنم و رجاء واثق دارم که راه آن شهید پررهرو خواهد بود و علم جهاد و دفاع از کیان ایران اسلامی، تحت هیچ شرایطی بر زمین نمیمانند.