روابط عمومی دادگستری کل استان تهران:
مقابله با زمینخواری در شهرستان دماوند/ ۲ هزار مترمربع از اراضی سربندان رفع تصرف شد
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: رفع تصرف از ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه سربندان شهرستان دماوند با صدور دستور قضایی دادستان شهرستان دماوند و اقدام بهموقع یگان حفاظت منابع طبیعی انجام شد.
در راستای صیانت از انفال و تشدید نظارت بر عرصههای ملی و پیشگیری از وقوع جرم در ایام تعطیلات نوروزی، چهار فقره تصرف غیرمجاز به مساحت مجموعاً دو هزار مترمربع در منطقه سربندان شهرستان دماوند شناسایی و رفع تصرف شد.
مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند، در جریان پایش و سرکشیهای مستمر خود موفق شدند چهار مورد تصرف اراضی و دیوارکشی غیرقانونی را در پلاک ۹۳ اصلی موسوم به «سربندان» در بخش مرکزی این شهرستان شناسایی کنند.
بر اساس گزارش بازید، ضابطان خاص دستگاه قضایی با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و با دستور مدعیالعموم شهرستان دماوند، بلافاصله نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام کرده و اراضی مذکور را به وضعیت اولیه بازگرداندند.