پیام دریادار ایرانی به مناسبت شهادت سردار تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیام، شهادت سردار دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت شهادت سردار دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت، اوج هنر مردانی است که جان را در کف نهادند تا پرچم استقلال در اهتزاز بماند.

سردار رشید و سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید دریابان تنگسیری نماد اخلاص، شجاعت، ایستادگی و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بود و بدون تردید، شهادت این فرمانده فداکار و مجاهد نستوه، عزم قطعی ما را برای تنبیه دشمن متجاوز مضاعف خواهد کرد.

اینجانب شهادت آن سردار سرافراز اسلام را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، فرماندهان و کارکنان نیرو‌های مسلح به‌ویژه همرزمان شریف و دلاورمردان غیور و شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده معظم آن شهید والامقام تبریک و تسلیت عرض نموده و اطمینان می‌دهیم راه آن شهید عزیز را نه با مرثیه، که با هجوم به قلب دشمن ادامه خواهیم داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی

 

