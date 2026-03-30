English العربیه
دادستانی کل کشور: هرگونه همراهی و مساعدت برای حضور، مشارکت و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد حمایت است

کد خبر : 1767122
دادستانی کل کشور در بیانیه‌ای ضمن اعلام یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های کشور مبنی بر حفظ و تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی اعلام کرد: هرگونه همراهی و مساعدت برای حضور، مشارکت و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، در مسیر پیشرفت و توسعه ایران عزیز، مورد تاکید و حمایت است.

به گزار ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه  اعلام کرد: بر اساس بیانیه دادستانی کل کشور کلیه دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی و سایر مقامات قضایی مرتبط در سراسر کشور، باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات، در جهت حفظ و تقویت وحدت ملی، همبستگی اجتماعی، خدمت‌رسانی خالصانه و شبانه‌روزی به مردم شریف و فهیم و مسئولیت شناس ایران اسلامی و صیانت از امنیت و آرامش جامعه استفاده کنند.

توجه شود که استمرار انسجام تاریخی و بی‌بدیل مردم فهیم، غیور و مقاوم کشورمان، فارغ از گرایش‌ها و سلایق گوناگون و گستره جغرافیایی ایران بزرگ، مهم‌ترین عامل سرخوردگی و ناکامی دشمنان و خنثی شدن توطئه‌های داخلی و خارجی است و همین امر، پشتوانه‌ای ارزشمند برای رزمندگان و مدافعان امنیت، اقتدار و عزت کشور به شمار می‌آید که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

تقویت این سرمایه عظیم اجتماعی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات عمومی، ایجاد آرامش و امید در جامعه و اطمینان‌بخشی نسبت به آینده‌ای روشن، از اولویت‌های اساسی است و باید با هرگونه اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی، ایجاد شبهه، تردید یا خدشه به امنیت روانی و اجتماعی جامعه است، برخورد جدی و فوری شود.

همچنین، ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدامات بازدارنده، با هدف ارتقای شاخص وحدت و همبستگی ملی مورد تأکید است و تمامی دستگاه‌های مسئول مکلفند در راستای تقویت اعتماد عمومی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم گام بردارند.

هرگونه همراهی و مساعدت برای حضور، مشارکت و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، در مسیر پیشرفت و توسعه ایران عزیز، مورد تاکید و حمایت است.

امروز، اداره همه امور و پیشرفت و توسعه سریع کشور، بر پایه اعتقاد و باور نسبت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملت ایران است که در پرتو ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی، ملی و تمدنی ظهور می‌یابد و مشارکت و همدلی مردم در عرصه سازندگی ایران بزرگ، همواره موجب افتخار نظام اسلامی است.

ضمن تاکید بر تقویت نظام اطلاعاتی مردم پایه و برکات غیرقابل انکار آن و نیز، ضرورت همکاری مؤثر با جامعه اطلاعاتی کشور، همه دادستان‌ها باید در چارچوب قانون، نسبت به موضوعات زیر توجه ویژه داشته باشند:

برخورد مؤثر با هرگونه اخلال در ارائه خدمات عمومی و مقابله با سوءاستفاده‌های اقتصادی و معیشتی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع، بویژه در خصوص اقلام و کالاهای اساسی  

برخورد بازدارنده با رفتارهای مخل نظم عمومی، اقدامات اوباشگرایانه و تجمعات غیرقانونی و سایر رفتارها و اقدامات ضد امنیتی  

مقابله جدی و بهنگام با قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری، حمل و نقل و استفاده غیرمجاز از آن‌ها

رصد و پایش موثر و اطمینان بخش وضعیت اتباع بیگانه غیرمجاز 

همکاری کامل با دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با خدمات عمومی  

رصد مستمر فعالیت گروهک‌ها و جریان‌های معاند، تجزیه‌طلب و تفرقه‌افکن و اتخاذ تدابیر موثر پیشگیرانه و اقدامات مقابله‌ای لازم

مقابله و برخورد قاطع با هرگونه نفوذ، جاسوسی و اقدامات مورد سوء استفاده و بهره‌برداری دشمن  

آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه ناشی از جنگ تحمیلی و مدیریت به‌موقع بحران مرتبط با آن  

توجه ویژه به پدافند غیرعامل در حوزه‌های مدیریتی، اجتماعی، اطلاع‌رسانی و ارتباطی و سایر عرصه‌های مربوط 

تسریع در رسیدگی قانونی و قاطع به موضوعات و پرونده‌های مرتبط با جرایم علیه امنیت عمومی و ملی و اجرای احکام صادره.

دادستان‌های سراسر کشور در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری - ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکالیف قانونی و نظارتی نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی، ضمن طرح و پیگیری موضوع در شورای تأمین استان و شهرستان و با رعایت کامل ملاحظات امنیتی و حفاظتی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا استانداران و مدیران کل محترم ادارات اطلاعات، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، شهرداران و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان، در چارچوب مقررات و شرح وظایف قانونی و با قید تسریع، نسبت به شناسایی نقاط و مراکز آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان ـ اعم از منازل و اماکن خصوصی و عمومی ـ و نیز برآورد کارشناسی میزان خسارات جانی و مالی اقدام لازم را به عمل آورند. نتایج، گزارش‌ها و اسناد و مدارک مرتبط نیز به منظور پیگیری قضایی در مراجع داخلی و بین‌المللی، به دادستانی کل کشور ارسال شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
