به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نیروهای مسلح ما یکی از قدرتمندترین‌های جهان هستند، ما متجاوزین را له کردیم، آن‌ها حالا التماس می‌کنند.

درباره تنگه هرمز مذاکره کنیم. اما باید دید واقعا چقدر آماده‌اند امتیازهای لازم را بدهند.

آن‌ها باید این جمله طلایی را بگویند؛ ما دیگر به ایران تجاوز نخواهیم کرد و تمام حقوق بین‌المللی ایران را به رسمیت می‌شناسیم.

خواهیم دید چه خواهی شد!

