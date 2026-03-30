اطلاعیه شماره ۴۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

حمله پهپادی ارتش به ایستگاه رادار و محل استقرار نیروهای آمریکا در امارات

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: ایستگاه‌های رادار و محل استقرار نیروهای آمریکا در امارات مورد اصابت پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۸ به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مقاوم و نستوه ایران اسلامی! پهپادهای هجومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شب گذشته تا بامداد امروز، ایستگاه‌های رادار دشمن، مستقر در امارات که ماموریت کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی را به عهده داشت، مورد حمله قرار دادند. 

همچنین در این موج از حملات، پهپادهای انهدامی ارتش، محل استقرار نیروهای ارتش تروریست آمریکا در امارات را هدف قرار دادند.

