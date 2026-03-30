English العربیه
اداره‌کل اطلاعات فارس اعلام کرد:

بازداشت فرد متهم به ارسال اطلاعات پالایشگاهی به رسانه معاند در فارس

اداره‌کل اطلاعات فارس از دستگیری فردی که اطلاعات پالایشگاه‌ها را به یک رسانه معاند ارسال می‌کرد، خبر داد.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل اطلاعات استان فارس اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) در این اداره‌کل، فردی را که در حال ارسال اطلاعات، مختصات و تصاویر مربوط به برخی پالایشگاه‌های کشور به یک رسانه معاند بود، شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

براساس اعلام اداره‌کل اطلاعات استان فارس، فرد بازداشت‌شده هنگام تبادل اطلاعات با مقصد خارج از کشور تحت رصد قرار داشت.

 وی پیش‌تر در پالایشگاه‌های «لاوان» و «عسلویه» سابقه فعالیت داشته است و همین سابقه موجب جلب توجه طرف خارجی برای دریافت اطلاعات شده بود.

این فرد در بخشی از اعترافات خود عنوان کرده است: چند روز پیش با شبکه معاند من‌وتو تماس گرفتم و به‌دلیل سابقه کارم در پالایشگاه‌ها، از من درخواست اطلاعات شد و من نیز اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دادم.

پرونده این فرد پس از تکمیل مراحل اولیه، برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

