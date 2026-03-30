آصفی:
ایران با موشک، میدان و مردم پیروز است
تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: رمز پیروزی ما موشک، میدان و مردم است؛ دو میدان هم وجود دارد، یکی میدان جنگ است، یکی هم میدانهای شهر که این نشاندهنده گرفتار شدن دشمن و رمز موفقیت ما است.
به گزارش ایلنا حمید رضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در گفتوگویی به تحلیل و ابعاد مختلف «جنگ رمضان» پرداخت و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: در حال حاضر یک ماه از جنگ رمضان میگذرد ما در ابتدا معمولا از میهمان هایمان درخواست میکنیم که یک ارزیابی از جنگ ارائه کنند و در خلالشان سؤالات متعددی را مطرح کنیم؟
آصفی: من ابتدا لازم میدانم گرامی بدارم و عرض ادب و احترام بکنم به شهدای این ایام شهدای انقلاب اسلامی به خصوص شهدای جنگ رمضان در راس آن مقام معظم رهبری شهید آیت الله خامنهای که قافله سالار این حرکت هستند و بودند اعتقاد دارم کاری که ایشان کرد خون ایشان این انقلاب را برای سالها بیمه کرد لازم است گرامی بدارم آن خونهایی که ریخته شد ببینید الان همان طور که شما فرمودید یک ماه میگذرد دیگر یک خورده ارزیابی کردن راحتتر است ارزیابی را چجوری بکنیم این شکلی باید بکنیم که طرف مقابل چه اهدافی را برای خودش توی این جنگ مطرح کرده بود ما که جنگ شروع نکردیم ما دفاع کردیم لذا برای اینکه ارزیابی کنیم که اوضاع چطور هست یا چطور جلو رفت باید ببینیم دشمنی که به خاک ما حمله کرد چه اهدافی را برای خودش مطرح کرده بود توی چه زمینههایی به توفیق رسیده و کجای کار هستیم.
ببینید وقتی حمله شروع شد ناگهانی هم شروع شد به هرحال ما در این کشور داشتیم زندگی مان میکردیم و نون ماستمان را میخوردیم طرف مقابل اهداف متفاوتی را مطرح کرد از سرنگونی نظام، از تجزیه کشور از اینکه این دولت و این حاکمیت باید جای خودش را به شخص دیگری به شکل دیگری باشد از اینکه حمایت از مردم میکند مردم بیایند توی خیابون و طغیانی بشود این چیزها بود دیگر خب اینها بدست نیامد هیچکدامش به بدست نیامد و دشمن در اهدافی را که ترسیم کرده بود برای رسیدن به آن ناموفق بود خوب میتوانیم بگوییم توی این داستان آمریکا رژیم صهیونیستی ناموفق بودند بلکه جهان غرب ببینید یک واقعیت را ما باید بهش توجه بکنیم وقتی مراجعه به اسرائیل صحبت میکنیم اسرائیل که رقمی نیست بدون آمریکا که کاری نمیتواند بکند همین اسرائیل چند تا جنگ با کشورهای عربی داشت آن اسرائیل خیلی ضعیفتر از اینکه اسرائیل بود از اون به بعد کلی تسلیحات گرفته امکانات گرفته مشاوره گرفته در جنگ شش روزه سال شصت و هفت کمتر از شش روز کشورهای عربی را شکست داد اسرائیل تنها الان اون اسرائیل در کنار آمریکاست یا بهتر بگوییم آمریکا در کنار اسرائیل است.
با امکانات گستردهای که در منطقه دارد این پایگاهها اینها امکانات اون حساب میشود با اطلاعاتی که از کشورهای غربی میگیرد به دروغ میگویند ما در این جنگ نیستیم هستند منتها جنگ اینقدر ظالمانه است آن قدر نابرابرانه است این قدر غیرقابل توجیه است که رویشان نمیشود بگویند ما در این جنگ هستیم خوب جمهوری اسلامی یک ماه تنهایی کشوری که چهل سال توی تحریم بود و وقتی راجع به جمهوری اسلامی دارید صحبت میکنید ببینید چهل سال این کشور تحریم بوده و کموبیش اون کشور همه امکانات را داشته ولی الان ناتوان است به گونهای هستش که آقای ترامپ از کشورهای ناتو درخواست کمک کرده از کسهای دیگر در خواست کمک کرد رفتارش هم که خیلی وقیحانه است دیدید با این کشورهای عربی چجوری صحبت میکند ما همه به عنوان یک شهروند مسلمان دوست نداریم با کشورهای عربی که مسلمانانند اینجور حقارتآمیز صحبت بشود خوب نشان میدهد که توی این جنگ این ارزیابی طرف مقابل ناموفق بوده حداقل در چهار حوزه من میخواهم بگویم اگر ما جنگ را روی چهارتا پا میبینیم به فضاحت کارش کشیده یکی در حوزه میدان، جنگ، مبارزه یکی در ابعاد سیاسی یکی در ابعاد اقتصادی و بعد اخلاقی توی همه اش باخته ببینید در موضوع میدان آمریکا ناتوان است یعنی کارهایی دارد میکند و اقداماتی دارد میکند که هیتلر نکرد یعنی روی هیتلر را اینها سفید کردند هیتلر وقتی در جنگ بود میخواست به فرانسه حمله کند گفتند اون جاهای باستانی و جاهای میراث فرهنگی شان را نزنی توی تاریخ اسمت بد نام میشود بعد هیتلر مال قبل از اعلامی جهانی حقوق بشر بوده این آقای ترامپ بعد از اون است همه جنایتها را کردند نمیشود گفت چه جنایتی کردند شما باید بگویید چه جنایتی نکردند خب به لحاظ میدانی باختند یعنی هر کاری کردند ما متقابل جواب دادیم ناتوان از اینکه به اهداف اهدافشان برسند در ابعاد سیاسی شکست سنگینتری داشتند شما نگاه کنید الان همه کشورهای عربی توی منطقه که پایگاه دادند احساس میکنند این پایگاهها برای حفاظت از آنها نبود برای حفاظت از اسرائیل بود این خیلی بدبختی است پول بدهید نیروی بدهید امکانات بدهید بعد اون برای کشور دیگری استفاده بشود در خود آمریکا اختلافی که بین گروهها به وجود اومده حزب دموکرات، خود اینها تو جمهوری خواه یک شکست سیاسی بود اختلافی که با بعضی از کشورهای غربی به وجود آمده به صورت مشخص بخواهم اسم ببرم اسپانیا جلوی ترامپ ایستاده این ائتلافها هم دارد بهم میریزد به لحاظ سیاسی هم با مشکل مواجه هستند اقتصادی هم که روشنه اقتصادی هم گرانی و مشکلاتی که هست وضع بنزین، فعلاً بنزین و نفت است ولی بعداً موضوعات کشاورزی، کود دارد گران میشود نمیدونم فلزات وضعش دارد یه شکل دیگر میشود در آمریکا بورسش در یک روز هزار میلیارد ریزش داشته این هم به لحاظ اقتصادی ما شرایط اقتصادی مان خوب بالاخره ما مشکل داریم به لحاظ اقتصاد ولی ضربهای که آنها خوردند با ما قابل مقایسه نیست موضوعات دیگر به نظرم بعد اخلاقی اش هست که من روی این میخواهم عرض کنم در بعد اخلاقی طرف مقابل بد باخته اینها به هرجا دستشان رسیده زدند نمونه بارزش را که بخواهیم بگوییم حالا بگذریم از اینکه ترور رهبران کشورها ممنوع است، شهید کردن رهبری که البته افتخاری برای ما بود که رهبری مثل مردم همینجا بودند توی خیابون جمهوری بودند نه فرار کرده بوند نه توی زیر زمین بودند و اینها البته برگ زرینی شد ولی با همه درد و تاسفی که البته درش مستتر هست از آن که بگذریم بیمارستانها را زدند مدارس را زدند دانشگاهها را زدند مراکز آتشنشانی، ورزشگاهها ببینید داستانی میناب چیز کمی نبود عمدی بود توی دنیا متوجه شدند که عمدی بود خوب این به لحاظ اخلاقی ... البته آقای ترامپ آدم متخلق به اخلاق نیست نمیدانم حالا رژیم صهیونیستی از ایشون چی دارد که ایشان توی همه زمینهها وا میدهد میگویند حالا آقای ترامپ فهمیده که چرا رؤسای جمهور قبلی به ایران حمله نکردند هفت تا رئیسجمهور نیومد این کار را بکند نتانیاهو از اول دنبالش بود منتها این را عوام گیر آورد و بیسواد، چون ببینید کار دست کاردان نباشد یا مثل زلنسکی اوکراین را نابود میکند یا مثل این وجهه آمریکا را از بین میبرد، هر دو یک جنس است گفتش که اگر یک دلقک وارد سیاست بشود اون مکان تبدیل به سیرک میشود حالا فرق نمیکند چه توی اوکراین باشد چه آمریکا کرکره اخلاق توی آمریکا پایین کشیده شد.
سوال: حالا راجع به این موضوع اون اوایل که صحبت از این میشد که برای انحراف ذهن جامعه جهانی از پرونده اپستین، موضوع جنگ با ایران پیش آمد حالا شما فرمودید که چه آتویی دست آنها دارد که این اتفاق افتاد برخی میگفتند که برای انحراف ذهن مردم دنیا جنگ ایران را راه انداخته میگفتد که به خاطر فضاحتی که به وجود آمده یک دوتا از آن پرونده اپسین را رو بکنیم بلکه ذهن دنیای اونها از جنگ ایران و فضاحت جنگ ایران شود؟
آصفی: نمیشود، ببینید ایشان توی باتلاق گیر افتاده و خود روزنامههای آمریکایی نوشتهاند میگوید بابا آقای ترامپ یک اعلام پیروزی بکن بیا بیرون، چون حالا ایشان ممکنه فکر کند مثلاً با یک کار زمینی کار جمع میشود و کار را در میآورد اول بدبختیش است اگر اینکارو بکند و تاب آوری طرف مقابل بسیار کمتر از ماست این جنگ الان جنگ بین اراده است با دنیا طلبی من اینجوری میفهمم توی جنگ بین اراده و دنیاطلبی اراده پیروز است من اینجوری میفهمم؛ لذا در بعد اخلاق هم باخته این وضعیتی است که ما داریم میبینیم و یکی از این فکر میکنم آقای اردوغان بود گفت فکر میکنم گفتش این جنگ یک نفر است یعنی آقای نتانیاهو ولی هزینه اش را دارد هشت میلیارد میدهد نتانیاهو چرا این کار را میکند از دادگاهش میخواهد فرار کند جنگ برایش جنگ بقاست که بماند فلان، منتها خوب حالا بحث اخلاقی شد شما این تظاهرات را از دیروز نگاه کنید در آمریکا میگویند حدود ده میلیون بوده حدوداً، خیلی رقم بالاست در انگلیس خیلی زیاد بوده یک نکته دیگر که خیلی جالبه هم در ایران تظاهرات است هم در سرزمینهای اشغالی میدان شبها بیروند توی ایران همه بیرونند برای حمایت از دفاع از کشور توی سرزمینهای اشغالی که الان تظاهرات دیروز خیلی زیاد بوده تظاهرات میکنند که جنگ را تمام کن یک نظرسنجی کردند میگویند هفتاد درصد جمعیت یهودی سرزمینهای اشغالی مخالف جنگ هستند رقم خیلی بالاست ببینید میان ماه من تا ماه گردون ... اینجا تظاهر هست آنجا هم هست ولی جنسش کاملاً متفاوت است این نشان میدهد طرف مقابل واقعاً گرفتار شده.
سوال: و با آن صحبتی که میکردند که آمریکاییها خیلی دنبال این هستند که مردم بریزند داخل کوچه و خیابان و از درون بتوانند نظام را مضمحل بکنند و اختلاف به وجود بیاورند الان توی آمریکا توی همین تظاهرات که دارد برگزار میشود عملا این تظاهرات و راهمپیمایی توی خود آمریکا دارد اتفاق میافتد؟
آصفی: رمز پیروزی ما در اینجا سه تا م است موشک، میدان، مردم این میدان هم دو تا میدان است یک میدانش میدان جنگ است یک میدانش میدان ولیعصر و جاهای مختلف شهره است، اینجا تظاهرات هست آنجا هم هست ولی جنسش کاملا متفاوت است، این نشان میدهد طرف مقابل واقعا گرفتار شده، این رمز موفقیت ما است و متاسفانه، چون آقای ترامپ سواد سیاسی که ندارد ماشالله، یک آدم مارکسیسم است و فکر میکند و از بس هم همه فکر میکند با همه همین شکلی میتواند عمل کند و برود جلو میخواهد برای خودش یک دستاورد درست کند و میگوید که من هشت جنگ را تمام کردهام، اما اصلا نفهمیدیم هشت تا جنگ کدام بود، چجوری بود، چی شد گفت من اوکراین را یک روزه تمام میکنم آخرش این شد یک مقدار سر زلنسکی کلاه گذاشت و معادن را گرفت و بعد گفت زمینها را بده بره این را که خود آقای زلنسکی اگر با پوتین مینشست که کمتر هزینه میداد مینشست با پوتین جمعش میکرد اینقدر هزینه نمیداد که دنبال این است به نظرم این وضعیت است البته، شرایط پیچیده است و سخت است و تنها راه مقاومت است که میخواهم تکرار کنم که تنها راه مقاومت است.
سوال: یک چند روزی است به ویژه بعد از آن ضرب الاجل چهل و هشت ساعته که ترامپ مشخص کرده بود که و بعد هم آمد گفت پنج روز به تعویق انداخت و اینکه مذاکراتی شکل گرفته است و درباره این مذاکرات داریم جواب میگیریم یک جریانی را آغاز کردهاند که هنوز هم این جریان ادامه دارد و آن بحث مذاکرات است و باز تحلیلها این است که هدف آنها ایجاد یک انشقاق در ملت ایران است در این مقاومتی که دارد شکل میگیرد که بگویند یک عده طرفدار مذاکره و یک عده میگویند باید مقاومت کنیم الان آنچه که کف خیابان دارد دیده میشود این است که ملت همه کلام بحث انتقام را دارند و بحث استقامت و مقاومت و تا آنجایی که واقعا درس عبرت به دشمن داده شود همچنان این بحثها مطرح میشود حتی امروز صحبت از اجلاس چهارجانبه اسلام آباد بود که گفتند با حضور مصر و پاکستان و عربستان و ترکیه برگزار شد شما تحلیل تان چیست از این صحبتهایی که راجع به مذاکره میشود با توجه به اینکه جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که هیچ مذاکرهای ندارد و همه اینها هیچ اصالتی ندارد؟
آصفی: اگر بخواهیم این را روی میز بگذاریم و ببینیم چیست ما دو بار مذاکره کردیم وسط مذاکره زدند اصلا مذاکره برای چی باید شود با کی باید شود با این دوتا با این دو تا آدم که اصلا نمیدانند انرژی هستهای چیست، نمیدانند تعلیق چیست، نمیدانند غنی سازی چیست، آقا میآمد مذاکره میکرد دو ساعت باز با عجله میرفت برای اکران معلوم بود که جدی نبود آدمی که مذاکره میخواهد بکند آقای جان کری اگر یادتان باشد نزدیک به یک ماه با پای شکسته در ژنو نشست اینها معلوم بود که مذاکره نمیخواهند بکنند آدم باید بگذارد کنار همدیگر دوم اینکه اینها میخواهند وقت بخرند نیروهایشان برسند کاری میخواهند کنند، سوم اینکه میخواهند به دنیا بگویند ما اهل مذاکره هستیم ببینید ما میخواهیم برویم مذاکره اگر ایران نیاید، سوم اینکه دوقطبی کردن جامعه، ما در جنگهای صدر اسلام هم داشتیم مولا در آستانه پیروزی بود قرآن سر کردند و گفتند بنشینیم مذاکره لشکر به هم ریخت دوقطبی میشود میگویند برویم مذاکره چکار کنیم دوقطبی کردند، بعد ببینید اگر این چیزهایی که گفتهاند ما میخواهیم پانزده تا قند گفتهاند که حالا من پرس و جویی هم که این طرف و آن طرف کردم حالا نه دقیقا همین اینها که مذاکره نمیخواهد، این یعنی تسلیم خیلی درخواست حداکثری است ما اولین چیزی که میخواهیم غرامت است، من حتی اعتقاد دارم ما دنبال تضمین برای اینکه حمله میکنند یا نه نرویم، چون اگر حمله کنند این دفعه بیشتر کتک میخورند کنند آن طرفی که باید بترسد آنها هستند نه ما، چون که ما قلق دیگر دستمان آمده، قلق گیری کردهایم اصطلاحا اول باید غرامت بدهند اول باید غرامت این خونها را که نمیشود داد ولی به لحاظ مادی دیهها و جاهایی را که زدهاند و مسائل دیگر، لذا فاصله هم خیلی زیاد است یعنی از مذاکره چیزی در نمیآید به نظرم تنها راهش مقاومت است، من یک چیزی را دوست دارم گفتم هم به دوستان وزارت خارجه گفتم و هم جاهای دیگر اصلا شما روی حرفای آقای ترامپ نه منفی اش نگران تان کند و نه مثبت صحبتش خوشحالتان کند، برنامهای که دارید بریزید بروید جلو، چون او گمراه کننده است، خودش یک کتاب دارد دیگر طرح مذاکره که گفت چه کار کنید، دعوا کنید، بیشتر بخواهید، همین کارها را دارد میکند، لذا من فکر میکنم تنها راه برای بیرون آمدن از این فضا مقاومت است چارهای نداریم گفتم ما در خانه مان بودیم او حمله کرد.
سوال: یک بحث هم بحث راجع به این ضرب الاجل اگر موافق هستید صحبت کنیم که چهل و هشت ساعته به پنج روز و پنج روز به ده روز حالا یک عده میگویند که اینها تاکتیک است یک عده میگویند اینها سردرگمی هست که اصلا نمیدانند که این ماجرا را چطور پیش ببرند دو تا تحلیل است؟
آصفی: هر دو میتواند درست باشد باشد یعنی ناقض همدیگر نیست، هم سردرگم است و هم دارد بازی درمی آورد و هم امیدوار است که یک جا ما وا بدهیم، ببینید نگاه کنید با کشورهای دیگر چطور دارد صحبت میکند الان خود کشورهای عربی احساس حقارت میکنند میگویند این چه طرز ادبیات است.
سوال: مثلا دیروز آن حرفی که زد راجع به بن سلمان؟
آصفی: اصلا من یک سعودی بودم دوست داشتم زمین دهن باز کند من بروم آن تو، خیلی بد است که آدم راجع به رئیسش اینطور صحبت کند، ببینید بالاخره هر سه چهار تا است ته آن به نظرم ایشان در آن مانده و میخواهد یک دستاورد ببینید ایشان آمد گفت که من این نظام را میخواهم ساقط کنم حالا هم که بعضی وقتها میگوید این نظام اصلا یک چیز دیگر است.
سوال: آقای عارف گفت رژیمی که تو گفتی تغییر کرده ولی رژیم تنگه هرمز است؟
آصفی: ببینید دنبال دستاوردسازی است یا دنبال اسقاط نظام بود حالا دستاوردش این شده که تنگه هرمز را باز کند، اما تا قبل از اینکه ما حمله کنیم تنگه باز بود، اصلا دستاوردی لازم نیست خودت بستی به نظرم هم میخواهد وقت را بگیرد و هم واقعا سردرگم است.
سوال: وقت را بگیرد که چه کار کند شما پیش بینی تان برای آینده این جنگ چیست؟
آصفی: به نظرم کار خیلی پیچیده شده شواهد و قرائن میگوید که این احتمال اینکه یک خبط بزرگ کند و وارد شود یک بخشی هست.
سوال: یعنی زمینی بخواهد حمله کند؟
آصفی: بله، زمینی حالا محدود باشد یا چیزی، چون ببینید ایشان اصلا حرف هایش یک موسسه آمریکایی است چک میکند اظهارات را گفته بوده ایشان سه درصد حرف هایش راست است نود و هفت درصد دروغ است این را خود موسسه آمریکایی میگوید وقتی همچین چیزی هست من اعتقادم این است که اصلا آدم برنامه ریزی اش را روی حرفهای آن نباید داشته باشد برنامه ریزی روی خودمان است ما باید یک جوری اینها را کتک بزنیم که دیگر هوس نکنند بیایند وگرنه مردم بندگان خدا که بعضیها میگویند دستشان را ماچ من میگویم نه باید پایشان را ماچ کنیم، اینها میخواهند اقتصادشان راه بیفتد، معیشتشان درست شود در هول و ولا که نمیشود، باید یک جوری باشد این تهدید مادام و دائمی از سر این کشور برداشته شود الان هم این اتفاق افتاده یعنی به نظرم یک گفتمان واحدی بین همه مردم و به ویژه کسانی که کف خیابان هستند وجود دارد و آن این است که الان که به این مرحله رسیدهایم، چون به اعتقاد خیلی از کارشناسان نظامی دست بالاتر را در میدان ایران دارد همین که اصلا درخواست مذاکره را به ایران میدهند یعنی ایران است که باید یک عملی را انجام بدهد یعنی ایران هم اعلام میکند که پایان جنگ را من مشخص کنم خواهد بود همه این است که ما باید محکم بایستیم تا از این چرخهی مذاکره جنگ مذاکره جنگ خارج شویم، ما شاید در آن جنگ دوازده روزه نباید میپذیرفت حالا معما چو حل گشت آسان شود الان ما این را داریم میگوییم شاید ما آن موقع باید آنقدر میزدیم، چون آمده بود زده بود دیگه نطنز را زد، حالا نجابت کردیم اسمش را نمیگذارم سادگی میگویم نجابت کردیم ولی این بار دیگر بالاخره باید هزینه سنگین باشد و این با مقاومت به دست میآید.
سوال: من دوست داشتم راجع به اروپاییها که پیش از این با فعال کردن اسنپ و با قرار دادن اسم سپاه در لیست گروههای تروریستی سعی میکرد که دمی برای اروپاییها تکان بدهد و خودش را در دیپلماسی دنیا یک نقشی برای خودش در نظر بگیرد الان جالب است که به درخواست آمریکاییها پاسخ منفی میدهد یعنی انگار پشیمون شده در تلاشی که میکرد که بتواند در کنار آمریکاییها دیده شود؟
آصفی: ببینید به جز اسپانیا که مواضع خوبی گرفته که من اعتقاد دارم گرفته که من اعتقاد دارم نظام باید این را قدر بداند و پاسخ بدهد حالا چجوری بلد هستند دوستان بقیه اروپا اروپا کوچولو شده نگاه کنید یک موقع مسئولین اروپایی آدمهای بزرگی بودند در فرانسه مثلا ژنرال دوگل بوده، میتران بوده، شیراک بوده آدمهای بزرگ الان این آدمها کوچک شدهاند وقتی آدمها کوچولو میشوند دیگه با هر بادی سمت باد را میگیرند و میوزند، به نظرم برای اروپا نباید حساب باز کرد البته تعارفات رو باید باهاشون داشت سلام میکنند جواب بدهی تلفن میکنند صحبت کنید نقاط ضعفشان را بگویید بالاخره کار دیپلماسی همین است دیگر نمیتوانید رها کنید این دیپلماسی با اروپا باید ادامه پیدا کند ولی واقعا ظرفیتشان همین است دیگر.
سوال: نکته پایانی باقی مانده بفرمایید؟
آصفی: من یک نکته میخواهم بگویم. آقای ترامپ میگوید که من دنبال صلح هستم. از طریق قدرت ما داریم. میگوییم در ایران جواب نمیدهد. صلح از طریق قدرت یعنی قانون جنگل. شما باید دنبال صلح باشید از طریق عدالت.