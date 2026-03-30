به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در دادسرای ناحیه ۲۷ ویژه رسیدگی به جرایم جنایی، دادسرای ناحیه ۳۴ ویژه رسیدگی به جرایم سرقت و ستاد معراج شهدای مستقر در سازمان بهشت زهرا (س)، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به مراجعان و خانواده‌های معزز شهدا قرار گرفتند.

معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این بازدید‌ها با حضور در دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، ویژه رسیدگی به جرایم جنایی و دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، از بخش‌های مختلف این نواحی دادسرا بازدید کرد و در دیدار چهره به چهره با تعدادی از مراجعان، مسائل و درخواست‌های آنان را مورد استماع قرار داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی در جریان این دیدارها، ضمن بررسی موضوعات مطرح شده از سوی مراجعان، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

همچنین معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا‌ها اظهار کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رسیدگی دقیق و به موقع به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله و توقف خدمت رسانی در شرایط جنگ تحمیلی که در آن قرار داریم، از مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه قضایی است و لازم است با همت و تلاش مضاعف، روند رسیدگی‌ها با دقت و سرعت مناسب دنبال شود.

در جریان بازدید از دادسرای ناحیه ۲۷ تهران یکی از مراجعین که برای پیگیری امور قضایی خود در آن مجموعه حضور داشت ضمن اعلام رضایت در خصوص انجام امور قضایی بدون وقفه و در شرایط جنگ تحمیلی در حضور معاون اول قوه قضاییه از مجموعه مسئولان قضایی، مدیران و قضات و کارکنان دستگاه قضایی که با حضور جهادی در محل خدمت به کار مردم رسیدگی می‌کنند تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این بازدیدها، معاون اول قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در ستاد معراج شهدای مستقر در سازمان بهشت زهرا (س) از نزدیک در جریان روند خدمات ارائه شده به خانواده‌های معزز شهدا قرار گرفتند.

معاون اول قوه قضاییه در حاشیه این بازدید به حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: مردم بصیر ایران اسلامی همواره با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در میدان حضور دارند و پای ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: این حضور و همراهی مردمی، مسئولیت خدمتگزاران در دستگاه‌های مختلف را دوچندان می‌کند و ما نیز وظیفه داریم خدماتی در شأن این مردم شریف ارائه دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به خدمات ارائه شده در ستاد معراج شهدای مستقر در بهشت زهرا (س) افزود: خدماتی که در این مجموعه ارائه می‌شود از جمله وظایف دستگاه‌های متولی است، اما با تشکیل این ستاد، ارائه این خدمات به شکل ویژه، جهادی و با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود تا امور مرتبط با خانواده‌های معزز شهدا با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و ارائه شود.

وی، با بیان اینکه در این مرکز خدمات مورد نیاز به صورت متمرکز تجمیع شده، گفت: با توجه به سنگینی غم فقدان عزیزان برای خانواده‌های معظم شهدا، تلاش شده است تا تمامی خدمات مورد نیاز در یک محل متمرکز ارائه شود تا این خانواده‌ها بتوانند امور مربوطه را با سهولت بیشتری انجام دهند و از مراجعات متعدد و بروز نگرانی‌های مضاعف جلوگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در حال حاضر، تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه صدور مجوز‌ها و انجام امور مرتبط در این ستاد حضور دارند تا خدمات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شده و رضایتمندی مردم و خانواده‌های معزز شهدا و ان‌شاءالله خداوند متعال، حاصل شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با برخی از خانواده‌های معزز شهدا و مراجعان حاضر در این مرکز به صورت چهره به چهره گفت‌و‌گو کرد و در جریان روند ارائه خدمات و مسائل مطرح شده از سوی آنان قرار گرفت.

در جریان این بازدید، تاجیک رئیس سازمان بهشت زهرا (س)، نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و نحوه ارائه خدمات در ستاد معراج شهدا ارائه داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌ها و نهاد‌های مستقر در این مرکز، بر ضرورت تداوم ارائه خدمات سریع، منظم و شایسته خصوصا به خانواده‌های معزز شهدا تأکید کرد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین در حاشیه این بازدید به موضوع پیگیری‌ها و رسیدگی‌های دستگاه قضایی در خصوص افرادی که با سوءاستفاده از بستر‌های فضای مجازی به عنوان همکار و عامل دشمنان در زمان جنگ تحمیلی، عمل می‌کنند، به قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم و خواست مردم غیرتمند و بصیر نیزمی باشد، فضای مجازی مورد رصد قرار گرفته و افرادی که در فضای مجازی فعالیت‌های سوء دارند و در راستای دشمنی‌ها و جنایت‌های دشمنان گام برداشته و به هر نحو با دشمنان همراهی و همکاری دارند، تاکید شده تا دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ورود کرده و این افراد را شناسایی نمایند و مورد تعقیب قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: هرگونه همراهی و همکاری با دشمن که به امنیت ملی آسیب بزند، و در شرایط جنگ تحمیلی به نوعی همسویی و همراهی و همکاری با آنان محسوب می‌شود، مطابق قانون مستوجب مجازات‌های قانونی خواهند بود.

وی تاکید کرد: مواردی که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تحقیق و شناسایی کرده و به مراجع قضایی ارسال شده ضروری استا تا با قید فوریت و قاطعانه پرونده‌ها بررسی و رسیدگی شوند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: البته بخشی از این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و بخشی در حال صدور کیفر خواست می‌باشد، که به محض صدور کیفرخواست دادگاه‌ها نیز به آن رسیدگی و آراء قطعی، محکم و مستدلی در خصوص این نوع پرونده‌ها صادر خواهند کرد.

در این بازدید‌ها علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به اهمیت نظارت‌های میدانی مسئولان قضایی اظهار کرد: حضور میدانی در مراجع قضایی و مراکز خدمت‌رسان این امکان را فراهم می‌کند که مسائل و مشکلات موجود از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات لازم برای بهبود روند خدمت‌رسانی و رفع مسائل در شرایط خاص و فوق العاده فعلی اتخاذ شود.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و تجمیع خدمات در مراکز مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی مراجعان داشته باشد.

القاصی با تقدیر از تلاش‌های قضات، کارکنان و دست‌اندرکاران این مجموعه‌ها که خصوصا در ایام جنگ تحمیلی با ایثار و به صورت جهادی خدمت می‌کنند گفت: مجموعه قضایی استان تهران با تمام ظرفیت در مسیر ارائه خدمات مطلوب به مردم و تسهیل امور مراجعان تلاش می‌کند و نظارت‌های مستمر در این زمینه ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است همزمان با شروع جنگ تحمیلی رمضان و حمله به کشور عزیزمان ایران، در همان ساعات اولیه، ستاد مدیریت بحران در سازمان بهشت زهرا (س) با حضور نهاد‌های ۱- دادسرای جنایی، ۲- پزشکی قانونی، ۳ـ پلیس تشخیص هویت، ۴- مرکز ژنیتک سپاه و پزشکی قانونی (DNA)، ۵- سازمان ایثارگران سپاه پاسداران و ۶- بنیاد شهید با مدیریت سازمان آرامستان‌های شهرداری تهران تشکیل گردیده تا در این مرکز خدمات با کمترین زمان به صورت شایسته به خانواده محترم شهدا ارایه شود.

در این راستا تمامی نهاد‌های موصوف در مجموعه معراج شهدا در بهشت زهرا (س) مستقر و در کمترین زمان ممکن خدمات ارایه می‌گردد و علاوه بر این خدمات اورژانس، مشاوره روانپزشکی، اتاق کودک، خدمات ثبت احوال نیز به تمامی خانواده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ارائه و تلاش شده تا تمامی خدمات به خانواده شهید در زمان یک ساعت انجام شود.