گودرزی خبر داد؛

فرآیند تصویب قانون مدیریت هوشمند تنگه هرمز آغاز شده است

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از آغاز فرایند تصویب طرح «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» با حمایت گسترده نمایندگان خبر داد و اعلام کرد این طرح که با بیش از ۲۵۰ امضا در دستور کار قرار گرفته، با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز و ساماندهی تردد شناورها از جمله اخذ عوارض ریالی، در مسیر بررسی و تصویب مجلس قرار دارد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز ، گفت: طرح جدید مجلس برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز با بیش از ۲۵۰ امضا در دستور کار مجلس قرار گرفته و فرایند تصویب آن آغاز شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت گسترده نمایندگان از این طرح افزود: قریب به اتفاق نمایندگان موافق این طرح هستند و حتی آن دسته از نمایندگانی که به دلیل تعطیلات و حضور در حوزه‌های انتخابیه به سامانه دسترسی نداشتند نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این طرح که با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز و از جمله اخذ عوارض ریالی از شناورها تدوین شده، بیانگر خواست عمومی مجلس و مردم ایران است و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس و طی فرآیند قانونی، به تصویب خواهد رسید.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
