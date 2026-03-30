فرآیند تصویب قانون مدیریت هوشمند تنگه هرمز آغاز شده است

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز ، گفت: طرح جدید مجلس برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز با بیش از ۲۵۰ امضا در دستور کار مجلس قرار گرفته و فرایند تصویب آن آغاز شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت گسترده نمایندگان از این طرح افزود: قریب به اتفاق نمایندگان موافق این طرح هستند و حتی آن دسته از نمایندگانی که به دلیل تعطیلات و حضور در حوزه‌های انتخابیه به سامانه دسترسی نداشتند نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این طرح که با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز و از جمله اخذ عوارض ریالی از شناورها تدوین شده، بیانگر خواست عمومی مجلس و مردم ایران است و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس و طی فرآیند قانونی، به تصویب خواهد رسید.

