خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله جنگنده‌های آمریکایی صهیونی به یک شهربازی در اصفهان

حمله جنگنده‌های آمریکایی صهیونی به یک شهربازی در اصفهان
کد خبر : 1767058
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز یک شهربازی در اصفهان مورد هدف جنگنده‌های آمریکایی صهیونی قرار گرفت.

 به گزارش ایلنا، اکبر صالحی معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: جنگنده‌های آمریکایی صهیونی صبح امروز با تعرض به آسمان اصفهان شهربازی رؤیاها را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

 صالحی افزود: ساعاتی قبل جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان اصفهان شهربازی رؤیاها را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

هم‌زمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

دشمن آمریکایی صهیونی عصر دیروز هم دانشگاه صنعتی اصفهان را برای دومین بار در یک هفته گذشته مورد حملات وحشیانه خود قرار داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار