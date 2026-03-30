حمله جنگندههای آمریکایی صهیونی به یک شهربازی در اصفهان
صبح امروز یک شهربازی در اصفهان مورد هدف جنگندههای آمریکایی صهیونی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، اکبر صالحی معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: جنگندههای آمریکایی صهیونی صبح امروز با تعرض به آسمان اصفهان شهربازی رؤیاها را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.
همزمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.
دشمن آمریکایی صهیونی عصر دیروز هم دانشگاه صنعتی اصفهان را برای دومین بار در یک هفته گذشته مورد حملات وحشیانه خود قرار داد.