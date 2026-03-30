English العربیه
بروجردی:

عضویت ایران در NPT دیگر موضوعیتی ندارد

عضویت ایران در NPT دیگر موضوعیتی ندارد
کد خبر : 1767044
عضو کمیسون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار بازنگری در تعهدات هسته‌ای کشور شد و تاکید کرد که ادامه این روند، در شرایط فعلی، قابل توجیه نیست.

به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی  با انتقاد از عملکرد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،بیان کرد: جای تاسف دارد که فردی مانند رافائل گروسی در جایگاه مدیرکل آژانس، با وجود مسوولیتی که در این حوزه بر عهده دارد، زمانی که یک مرکز هسته‌ای در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز و در کشوری مانند جمهوری اسلامی که عضو ان پی تی است هدف قرار می‌گیرد، آن را محکوم نکرد.

وی ادامه داد: گروسی در مصاحبه اخیر خود نیز تعبیری به کار برد که نشان داد تا چه اندازه تحت تاثیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا است؛ تا جایی که تنها راه را استفاده از بمب اتمی علیه ایران عنوان کرد.

بروجردی همچنین با انتقاد از طرح موضوع استفاده از بمب اتمی علیه ایران، این اظهارات را نابخردانه دانست و گفت: چنین مواضعی با مسئولیت‌های مدیرکل آژانس همخوانی ندارد.

نماینده مردم لارستان در مجلس تاکید کرد: حتی اگر جنگ نیز به پایان رسید امید می‌رود که دیگر هیچ‌گاه وزیر امور خارجه ایران با وی دیداری نداشته باشد. همچنین، قرار گرفتن نام او در فهرست تحریم‌ها نیز از سوی برخی محافل مورد پیگیری جدی ماست.

وی افزود: در همین چارچوب، مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور جدی موضوع خروج ایران از عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند. این پرسش مطرح است که چرا کشوری باید عضو یک پیمان بین‌المللی باشد، به تعهدات آن پایبند بماند، فعالیت‌های هسته‌ای خود را صرفاً در چارچوب اهداف صلح‌آمیز محدود کند، به سمت تولید سلاح هسته‌ای نرود و در عین حال، سخت‌ترین بازرسی‌ها را نیز بپذیرد، اما در مقابل نه‌تنها حمایتی دریافت نکند، بلکه مراکز هسته‌ای آن هدف حمله قرار گیرد و حتی محکومیتی نیز از سوی مدیرکل آژانس شنیده نشود.

بروجردی در ادامه با اشاره به پیامدهای بازرسی‌های بازرسان آژانس گفت: این بازرسی‌ها در عمل می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و حتی جاسوسی شود، چراکه این افراد قابل اعتماد نیستند و اطلاعات محرمانه را منتقل می‌کنند.

وی یادآور شد: درحالی که ایران تاکید دارد به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید هم قواعد بازی را رعایت کند و هم در معرض حملات قرار گیرد، بدون آنکه نهادهای مسوول بین‌المللی واکنشی نشان دهند، در مجموع، این نگاه شکل گرفته که زمان خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فرا رسیده است.

 

