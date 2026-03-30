قوه قضائیه: ۲ تروریست وابسته به منافقین به دار مجازات آویخته شدند
قوه قضائیه اعلام کرد: اکبر دانشورکار فرزند ولیالله و محمد تقوی سنگدهی فرزند بزرگ از عناصر تروریستی گروهک تروریستی منافقین که در تهران اقدام به انجام اقدامات متعدد تروریستی با هدایت سرپل گروهک کرده بودند به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان اغتشاشات و اقدامات شهری تروریستی گذشته که منجر به آشوب و شهادت تعدادی از هموطنان شد، گروهک تروریستی منافقین در کنار دیگر گروههای ضد انقلاب با استفاده از عناصر خود در داخل کشور فعال بود.
اکبر دانشورکار و محمدتقوی سنگدهی با هدف رویارویی با نیروهای حافظ امنیت در ایران از طریق پیام رسان تلگرام به سرپل گروهک منافقین وصل شده و وارد فاز عملیاتی میشوند.
محمد تقوی سنگدهی به عنوان سردسته تیم مبادرت به تشکیل دستهای با استفاده از دیگر عناصر میکند و با هدایت سرپل در راستای اهداف گروهک و به قصد ضربه زدن به امنیت کشور، در بررسی و شناسایی نقاط حساس و عملیاتهای ایذایی علیه مراکز و نهادهای مختلف کشور مشارکت داشته است.
محکومعلیه تقوی سنگدهی با استفاده از بودجهای که منافقین در اختیارش قرار داده بودند اقدام به تهیه خانه امن کرده و سایر متهمان پرونده را در این خانهها سکنی داده است.
از منازل تیمی که متهمین در اختیار داشتند، اقلام مرتبط با انجام عملیات و لانچرهای انفجاری کشف شده است.
نامبرده به جهت شناسایی نشدن از مدارک برادران و آشنایان خود استفاده کرده و برای انجام کارهای بانکی نیز از کارتهای اقوام و بستگان یا پول نقد استفاده میکرد.
نامبرده پس از دریافت پول از سرپل گروهک در قرار حضوری و رهن منزل اقلام مورد نیاز ساخت لانچر را خریداری کرده و با بهرهگیری از آموزشهای سرپل اقدام به ساخت لانچر و خمپاره جهت تحویل به هستههای عملیاتی منافقین کرده است.
وی علاوه بر نقش سرکردگی گروه و تهیه تجهیزات و پشتیبانی مالی، در چند عملیات تعرض به مکانهای مختلف در تهران به همراه تیم عملیاتی شرکت داشته است.
نامبرده در آخرین اقدام عملیاتی خود بعد از ساخت لانچر اقدام به تحویل آن و مشایعت تیم عملیاتی تا محل پرتاب کرده است که با اقدامات و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق به اقدام نهایی نمیشود.
این تروریست عضو تشکیلاتی گروهک منافقین بعد از لو رفتن خانه تیمی و دستگیری دیگر اعضای تیم با هدایت سرپل به نقطه صفر مرزی عزیمت کرده میکند که دستگیر میشود.
محکوم علیه اکبر دانشورکار نیز ضمن حضور در اغتشاشات نسبت به تهیه روش مبارزه با نیروهای نظامی وانتظامی اقداماتی را صورت داد.
وی از طریق یک آیدی تلگرامی به سرپل گروهک ترویستی منافقین وصل شده و در چندین عملیات ایذایی و شناسایی شرکت کرده است.
محکومعلیه دانشورکار در عملیاتهای ایذایی با هدایت سرپل گروهک تروریستی منافقین شرکت داشت.
از خانه تیمی که دانشورکار در آن حضور داشته، اقلام مرتبط با انجام عملیات و تهیه لانچرهای انفجاری از قبیل چاشنی انفجاری، درپوشهای فلزی و تینر کشف شده است.
پس از شناسایی و دستگیری متهمان با تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع شد.
اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، با حضور وکلای خود در دادگاه به اتهام مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور از طریق ارتباطگیری و آگاهانه با سرپلهای نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف برهم زدن امنیت کشور و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شدند.
پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، با توجه به اقاریر متهمین، اظهارت منعکس در اوراق پرونده، گزارشات موثق ضابطین، مستندات جمعآوری شده، اقدامات عامدانه متهمان در اعمال ارتکابی، اقلام کشف شده، فیلم دوربینهای مداربسته مشرف به محلهای وقوع جرم و انجام عملیاتهای برنامهریزی شده با هدف ایجاد ناامنی در میان مردم و آسیب رساندن و ضربه زدن به امنیت پایدار کشور، اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی به اعدام محکوم شدند.
با فرجامخواهی متهمان، پرونده در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی شد که براساس رای قضات دیوان، حکم صادره از سوی دادگاه با موازین قانونی مطابقت داشته و خللی در آن وارد نبود.
پس از تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور، اکبر دانشورکار و محمدتقوی سنگ دهی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.