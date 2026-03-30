پاکآیین در گفتوگو با ایلنا:
مردم آمریکا چاره تنبیه ترامپ را در حضور در تجمعات و شعار برای تغییر او یا توقف سیاستهای خودمحورانه میدانند/ نشستن دور هم و صدور بیانیه کمکی به جلوگیری از تجاوز آمریکا به ایران، نمیکند
یک کارشناس امور بین الملل با بیان اینکه مردم آمریکا چاره تنبیه ترامپ را در حضور در تجمعات و شعار برای تغییر او یا توقف سیاستهای خودمحورانه او میدانند، گفت: به اعتقاد ما، تا زمانی که متجاوز به دلیل تجاوز محکوم و متنبه نشود، احتمال تکرار تجاوزات وجود دارد. لذا هر ابتکاری که صورت میگیرد، باید روندی عادلانه و مبتنی بر عدالت و موازین بینالمللی داشته باشد تا متجاوز نتواند به راحتی از قدرت خود سوءاستفاده کرده و به کشورهای دیگر تجاوز کند.
محسن پاکآیین کارشناس امور بین الملل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نشست چهارجانبه با حضور وزرای خارجه ایران، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی در پاکستان در پاسخ به اینکه آیا این نشست، میتواند نقطه عطف واقعی در مسیر تنشزدایی باشد، گفت: این نشست، ابتکار عمل کشور پاکستان بوده است. پاکستانیها با توجه به علاقهمندی خود به ایفای نقش در توقف جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، این ابتکار را به خرج دادهاند. به طور طبیعی، جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور نداشته و دخیل نبوده است. هدف اصلی این ابتکار پاکستانی، ایجاد آتشبس و توقف جنگ است.
وی ادامه داد: موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص کاملاً مشخص است و پیش از این به مقامات کشورهای مذکور ابلاغ شده است. ایران خواهان مشخص شدن عامل تجاوز، به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع، دریافت تضمینهای لازم برای جلوگیری از تکرار تجاوز، توقف شرارتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه، توقف حملات به مراکز صنعتی، مناطق مسکونی و مراکز علمی و بهداشتی است و باید حملات انجامشده از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا هم محکوم شود. مقامات این چهار کشور از مواضع ایران مطلع هستند و اکنون باید منتظر ماند و دید نتایج این نشستها به چه صورت خواهد بود.
این کارشناس امور بین الملل تصریح کرد: به اعتقاد ما، تا زمانی که متجاوز به دلیل تجاوز محکوم و متنبه نشود، احتمال تکرار تجاوزات وجود دارد. لذا هر ابتکاری که صورت میگیرد، باید روندی عادلانه و مبتنی بر عدالت و موازین بینالمللی داشته باشد تا متجاوز نتواند به راحتی از قدرت خود سوءاستفاده کرده و به کشورهای دیگر تجاوز کند.
پاک آیین در پاسخ به این سوال که با اشاره به پیششرطهای تعیینشده توسط ایران برای ورود به مذاکرات، میزان موفقیت احتمالی این نشستها و سناریوهای واقعبینانه برای آینده مذاکرات را چطور ارزیابی میکنید، گفت: با توجه به رویکرد خصمانه و موازین ستیزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و عدم پایبندی آنها به مقررات بینالمللی و اقدامات خودسرانه، من امید چندانی به نتایج چنین اجلاسهایی ندارم حتی اگر در این اجلاس جنایات رژیم صهیونیستی محکوم شود یا از آنها خواسته شود که تکرار نکنند، بعید است که این رژیم و آمریکا توجهی به این موارد داشته باشند و اقدامات خود را ادامه خواهند داد.
این کارشناس حوزه سیاست خارجی یادآور شد: البته، کشورهای مختلف علاقهمند به ایفای نقش در این مواقع هستند و ما هم با این نقشآفرینی مخالفتی نداریم، اما اینکه امیدوار باشیم که این قبیل اجلاسها نتایجی را داشته باشند شخصا امیدوار نیستم چراکه بزرگتر از این قبیل نشستها مانند نشست سازمان ملل متحد، اظهارات گوترش و سایر مجامع بینالمللی نتوانسته است تاثیری بر تجاوز صورت گرفته از سوی آمریکا و اسرائیل داشته باشد و آنها بیتوجه به این مقررات، کار خود را انجام میدهند.
وی گفت: رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً روشن است؛ آنها تنها به منافع خود میاندیشند و برای تحقق آن، حاضرند سایر کشورهای جهان را قربانی کنند و حتی قوانین بینالمللی را که خود در مقاطعی وضع کردهاند، زیر پا بگذارند. این مسئله تنها مختص ایران نیست؛ شاهد بودیم که در غزه هم همینگونه عمل کردند و هیچ مقررات بینالمللی نتوانست مانع جنایات رژیم صهیونیستی شود. در حال حاضر شاهد تهدید کوبا توسط ترامپ هستیم، چندی قبل شاهد ربودن رئیسجمهور ونزوئلا به آمریکا بودیم. این اقدامات کاملاً مغایر با موازین و حقوق بینالملل است. اگر حقوق بینالملل نادیده گرفته شود، به معنای تمایل به هرج و مرج در دنیاست.
این کارشناس امور بینالملل گفت: بنابراین، هر کشور، نهاد بینالمللی یا گروهی که قصد اقدام دارد، باید به صورت عملیاتی عمل کند تا آمریکا و رژیم صهیونیستی متنبه شوند. به عنوان مثال، کشورهای اسلامی، از جمله چهار کشوری که در این اجلاس حضور دارند، میتوانند فروش نفت خود به آمریکا را قطع کنند، روابط خود را با آمریکا به حالت تعلیق درآورند، یا اقدامات عملی مشابهی انجام دهند که آمریکا و رژیم صهیونیستی احساس کنند این اقدامات برایشان هزینه دارد. تنها در این صورت است که میتوان به نتایج این نشستها امیدوار بود. در غیر این صورت، صرفاً نشستن دور هم و صدور بیانیه کمکی به حل بحرانهای جهانی، از جمله تجاوز آمریکا به ایران، نخواهد کرد.
پاک آیین در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اظهارات متناقض ترامپ درباره مذاکره و از سوی دیگر اعزام نیرو به منطقه گفت: دنیا دیگر به دروغهای ترامپ عادت کرده و کمتر کسی به اظهارات وی، چه در خصوص مذاکره و چه حمله زمینی به ایران، توجه میکند. اینها تهدیداتی هستند که اگر عملی شوند، قطعاً خود آمریکا متضرر خواهد شد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران پذیرای مذاکره با آمریکا نیست و جهان یعنی مردم جهان و کشورهای دنیا معتقدند که آمریکا به مذاکره اعتقادی ندارد؛ چرا که تاکنون دو بار ساختار مذاکره را با تجاوز به ایران تخریب و به دیپلماسی خیانت کرده است. بنابراین، ما توجهی به این اظهارات نداریم. در حال حاضر، با توجه به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان، آنها به دنبال عملیات روانی هستند؛ گاهی بحث حمله زمینی را مطرح میکنند و گاهی بحث مذاکره را پیش میکشند اما اینها مسائلی نیستند که بتوان چندان به آنها اعتنا کرد.
وی همچنین درباره احتمال حمله زمینی و ورود کشورهای منطقه به این درگیریها و گسترش آن گفت: اگر عملیات زمینی صورت بگیرد، قطعاً همانطور که در عملیات دریایی و هوایی شکست خوردند، در این زمینه هم شکست خواهند خورد. هیچ استراتژیست نظامی جهان عملیات زمینی را برای هیچ کشوری توصیه نمیکند، زیرا دوران جنگهای زمینی سپری شده و رقابتها امروزه در حوزههای دریا و فضا متمرکز است. اگر کشوری بخواهد تجاوز کند، از این مسیر شکست خواهد خورد. نمونه بارز آن رژیم صهیونیستی در قبال غزه بود؛ با وجود ورود زمینی، نتوانست دستاوردی کسب کند و همچنان حماس، جهاد اسلامی و مردم فلسطین مقاومت میکنند.
پاک آیین درباره اظهارات اخیر ترامپ درباره نام تنگه هرمز هم گفت: این نامگذاریها و اظهارات، اساساً دروغهایی با هدف عملیات روانی هستند. مردم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران با این ترفندها آشنا هستند. یک بار بحث مذاکره مطرح میشود و نام مقامات خاصی ذکر میشود تا شاید اختلافاتی ایجاد شود، اما نتیجه عکس میدهد و تمام مقامات از آن فرد که آقای قالیباف است حمایت میکنند. این نشاندهنده اعتماد بالای میان مسئولین ارشد کشور است. بنابراین، ما با این ترفندها آشنا هستیم و فریب آمریکا را نخواهیم خورد.
وی همچنین با اشاره به تظاهرات گسترده نه به پادشاهان در آمریکا و اعتراض به جنگ علیه ایران در این تظاهرات برخلاف هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی برای به خیابان کشاندن مردم معترض در ایران گفت: مردم دنیا نسبت به ترامپ و ترفندهای او شناخت پیدا کردهاند. درایت و هوشمندی مردم ایران باعث شد فریب ترامپ را نخورند و برای حمایت از نظام به میدان بیایند. این درایت اکنون در سایر کشورهای جهان و به ویژه در مردم آمریکا نیز درک شده است. آنها هم همانند مردم ایران به میدان آمدهاند و چاره تنبیه ترامپ را در حضور در تجمعات و شعار برای تغییر او یا توقف سیاستهای خودمحورانه او میدانند. به اعتقاد من به دلیل افزایش سطح آگاهی مردم جهان و همچنین اشتباهات فاحش ترامپ، فرصتهایی ایجاد شده تا مردم جهان در برابر تجاوز و نقض قوانین بینالمللی بایستند. مردم آمریکا هم در حال استفاده از این فرصت هستند.