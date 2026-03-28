ارتش، حمله پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد
ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای حمله پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ارتش جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق، بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
اقدام مافیای تروریستی حاکم بر سرزمین اشغالی با دسیسه آمریکای جنایتکار در حمله و تهاجم پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق در دهوک نه تنها نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بینالملل و بیحرمتی به امنیت ملی اقلیم کردستان عراق محسوب میشود، بلکه در تداوم شرارتها و خباثتهای استکبار جهانی و صهیونیست منحوس علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است.
بیتردید ترکیب شوم آمریکایی صهیونی، تهدیدی خطرناک برای امنیت و صلح جهانی است که هیچ ارزشی برای قوانین و مقررات حقوق بینالملل قائل نیستند و شورای امنیت سازمان ملل باید به مسئولیت خود در راستای مقابله با تهدید صلح و امنیت بینالمللی بهواسطه اقدامات مستمر تروریستی و تجاوزکارانه آمریکای جنایتکار و رژیم بیاساس صهیونیستی عمل کند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام متجاوزانه، مجرمانه و نفرت انگیز، با ارادهای مستحکم و عزمی جزم، از امنیت ایران اسلامی که منجر به تامین امنیت منطقه میشود دفاع کرده و در مقابل جنایتهای دشمنان آمریکایی صهیونی ایستاده است.