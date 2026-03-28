محکومیت شدید ترور خبرنگاران شبکههای المنار و المیادین در لبنان توسط رژیم صهیونیستی
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ترور خبرنگاران شبکههای المنار و المیادین در لبنان توسط رژیم صهیونیستی را شدیدا محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله پهپادی به خودروی حامل خبرنگاران لبنانی در جنوب لبنان که منجر به شهادت علی شعیب، خبرنگار برجسته شبکه المنار، خانم فاطمه فتونی، خبرنگار نامآشنای شبکه المیادین، و محمد فتونی، تصویربردار این شبکه تلوزیونی شد را بهشدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به صدها مورد حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به خبرنگاران و تصویربرداران در فلسطین اشغالی و لبنان، بهویژه طی سه سال اخیر، تاکید نمود: حمله به خبرنگاران، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی مندرج در معاهدات ۱۹۴۹ ژنو و مصداق آشکار جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و رژیم صهیونیستی در سایه حمایتهای آشکار سیاسی و رسانهای آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، با برخورداری از مصونیت کامل، به ارتکاب چنین جنایاتی ادامه میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت شهادت این سه خبرنگار به خانوادههای آنها، همکارانشان در شبکههای المیادین و المنار، اهالی رسانه و نیز مردم و دولت لبنان، بر مسئولیت مشترک جامعه بینالمللی برای مواخذه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب این جنایات تاکید کرد.