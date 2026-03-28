شمار شهدای حمله بامداد جمعه دشمن به منطقه پردیسان قم به ۲۰ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری با اشاره به اینکه در این یورش بی رحمانه سه دستگاه ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و به تعداد زیادی از خانه های هم جوار آسیب جدی وارد شد افزود: از همان آغازین لحظه‌های پس از حمله، نیروهای امدادی در منطقه مستقر شدند و پیکر ۱۸ شهید را بیرون آوردند که امروز نیز با ادامه آواربرداری پیکر پاک ۲ کودک دیگر از بیرون آورده شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نیروهای مردمی نیز هم اینک در منطقه حضور دارند و مشغول آواربرداری و کمک به صاحبان خانه هایی هستند که در این حمله آسیب دیده‌اند.

