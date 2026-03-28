شمار شهدای حمله بامداد جمعه دشمن به منطقه پردیسان قم به ۲۰ نفر رسید

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با اشاره به افزایش شمار شهیدان حمله بامداد جمعه دشمن به منطقه پردیسان قم گفت: در حمله رژیم سفاک صهیونی آمریکایی به منطقه مسکونی واقع در پردیسان قم انجام شد ۲۰ نفر از هم وطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری با اشاره به اینکه در این یورش بی رحمانه سه دستگاه ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده و به تعداد زیادی از خانه های هم جوار آسیب جدی وارد شد افزود: از همان آغازین لحظه‌های پس از حمله، نیروهای امدادی در منطقه مستقر شدند و پیکر ۱۸ شهید را بیرون آوردند که امروز نیز با ادامه آواربرداری پیکر پاک ۲ کودک دیگر از بیرون آورده شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نیروهای مردمی نیز هم اینک در منطقه حضور دارند و مشغول آواربرداری و کمک به صاحبان خانه هایی هستند که در این حمله آسیب دیده‌اند.

