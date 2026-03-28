گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و یونان

وزیر امور خارجه یونان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا، گیورگیوس گراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه یونان با ابراز نگرانی شدید از تبعات جنگ به‌ویژه ابعاد امنیتی و اقتصادی آن، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر صلح و ثبات به منطقه بازگردد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۳۰ روز تجاوز نظامی به ایران، مسئولیت همه کشورها برای محکوم کردن حملات غیرقانونی و نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه را یادآور شد و تاکید کرد بی‌تفاوتی در قبال قانون‌شکنی و اقدامات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب زوال نظام هنجاری و اخلاقی بین‌المللی شده و پیامدهای آن متوجه همه کشورها خواهد گردید.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل با هدف جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان و شرکای آنها از این آبراهه برای پیشبرد اهداف غیرقانونی و تجاوزکارانه خود علیه ایران، مجموعه تدابیری را اتخاذ کرده است تا ضمن ممانعت از تردد شناورهای متخاصم، عبور ایمن شناورهای دیگر را با هماهنگی با مراجع ذیصلاح نظامی-امنیتی ایرانی مدیریت کند. 

وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری تعهد قانونی کشورها طبق حقوق بین‌الملل برای ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی و پشتیبانی و اجرای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه کشورهای دیگر، تصریح کرد: حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نقض فاحش ماده ۴ منشور ملل متحد و مصداق آشکار تجاوز نظامی علیه یک دولت عضو سازمان ملل است و همه کشورها موظفند طبق تکالیف حقوقی بین‌المللی خود ضمن محکوم کردن این تجاوز، از هرگونه همراهی و همکاری با متجاوزان خودداری کنند.

عراقچی بر تداوم عملیات‌های دفاعی ایران علیه متجاوزان و مبادی انجام تجاوز علیه ایران، از جمله پایگاه‌ها و امکانات نظامی آنها که در قلمروی کشورهای منطقه مستقر است، تاکید کرد و نسبت به دسیسه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ از طریق وادار کردن سایر کشورها به همدستی و مشارکت در تجاوز نظامی و یا انجام عملیات‌های پرچم دروغین علیه کشورهای ثالث هشدار داد.

