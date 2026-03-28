قالیباف:
رژیم صهیونیستی با حمله به زیرساخت های صنعتی به دنبال بازسازی اعتماد کابینه خود است
کد خبر : 1766459
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی با حمله به زیرساختهای صنعتی ایران تلاش میکند اعتماد کابینه فاسد و ارتش خود را بازسازی کند.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس نوشت:
«رئیس ستاد ارتش اسرائیل هشدار داد من ۱۰ علامت خطر را بالا میبرم. ارتش اسرائیل از درون فرو خواهد پاشید.
رژیم صهیونیستیِ جنایتکار با تشدید تنشها و حمله به زیرساختهای صنعتی ایران تلاش میکند این هشدارها را نادیده بگیرد و اعتماد کابینه فاسد و ارتش خود را بازسازی کند.
در عوض، پاسخ شدید ایران این روند فروپاشی را تسریع خواهد کرد.»