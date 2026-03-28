دستگیری ۳۵ نفر از مرتبطان گروهکهای تروریستی در استان بوشهر
سازمان اطلاعات سپاه استان بوشهر اعلام کرد: ۳۵ نفر از مرتبطان گروهکهای تروریستی و شبکههای رسانهای معاند در استان شناسایی و دستگیر شدند.
بهگزارش ایلنا، بنا بر اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان بوشهر از ابتدای تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشورمان، با اقدامات اطلاعاتی و اشراف سربازان سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۳۵ نفر مرتبط با گروهکهای تروریستی و شبکههای رسانهای معاند دستگیر شدهاند.
این مزدوران اقدام به جاسوسی و جمعآوری اطلاعات و تصویربرداری از اماکن حساس، نظامی و زیرساختهای استان بوشهر کرد و تلاش داشتند با اقدامات ایذایی و خرابکارانه موجب ناامنی در استان بوشهر شوند.
از این مزدوران وسایل ارتباطی، سلاح، کوکتل مولوتوف و سایر ابزارهای جهت خرابکاری و اقدامات ضدامنیتی کشف شده است.