به‌گزارش ایلنا، بنا بر اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان بوشهر از ابتدای تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشورمان، با اقدامات اطلاعاتی و اشراف سربازان سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۳۵ نفر مرتبط با گروهک‌های تروریستی و شبکه‌های رسانه‌ای معاند دستگیر شده‌اند.

این مزدوران اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات و تصویربرداری از اماکن حساس، نظامی و زیرساخت‌های استان بوشهر کرد و تلاش داشتند با اقدامات ایذایی و خرابکارانه موجب ناامنی در استان بوشهر شوند.

از این مزدوران وسایل ارتباطی، سلاح، کوکتل مولوتوف و سایر ابزار‌های جهت خرابکاری و اقدامات ضدامنیتی کشف شده است.