خیابان با مردم، میدان با رزمندگان و پشتیبانی از این دو با دولت / تجاوز دشمن مانع پیشرفت فضایی نمیشود
معاون اول رئیسجمهور در ادامه تماسهای تلفنی با مسئولان اجرایی در شرایط جنگی، ضمن دریافت گزارش از شهرداری تهران، سازمان فضایی و کمیته امداد، بر تداوم خدمترسانی، بازسازی سریع خسارات و پایداری زیرساختها تأکید کرد و با اطمینانبخشی به مردم اعلام کرد مسیر پیشرفت کشور از جمله صنعت صلحآمیز فضایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در ادامه پیگیریهای مستمر دولت برای مدیریت کشور در شرایط جنگی، در تماسهای تلفنی جداگانه با شهردار تهران، رئیس سازمان فضایی ایران و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، آخرین وضعیت اقدامات این دستگاهها را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.
محمدرضا عارف در گفتوگو با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گزارشی از اقدامات شهرداری در ایام جنگ دریافت کرد و از مجموعه فعالیتهای انجامشده تقدیر کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابانها تأکید کرد: این حضور، جلوهای از دفاع مردم از نظام و ایران و بیعت مجدد با رهبری است که موجب تقویت روحیه رزمندگان در میدان شده و در عین حال، مسئولیت خدمتگزاران را در پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات مردم سنگینتر میکند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر ضرورت انسجام و همصدایی مسئولان در حمایت از پاسخ قاطع به دشمن تأکید کرد و افزود: همه ارکان کشور باید در کنار یکدیگر، با وحدت و هماهنگی، در مسیر دفاع از منافع ملی و تقویت جبهه داخلی حرکت کنند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی خسارات وارده و رسیدگی فوری به مردم آسیبدیده، از اراده مشترک دولت و شهرداری برای تقویت خدمات شهری، حمایت از شهروندان و بازگرداندن شرایط عادی به مناطق آسیبدیده سخن گفت.
در تماس دیگری، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، گزارشی از تهاجم دشمن به برخی مراکز این سازمان و آخرین وضعیت فعالیتها ارائه کرد و تأکید کرد که با وجود این حملات، روند فعالیتهای فضایی کشور بدون وقفه ادامه دارد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ماهیت بومی و دانشبنیان صنعت فضایی کشور تصریح کرد: صنعت فضایی جمهوری اسلامی ایران متکی بر توان داخلی و دانشمندان جوان کشور است و دشمنان با هدف قرار دادن مراکز این حوزه، در پی توقف پیشرفت علمی ایران هستند، اما در این مسیر ناکام خواهند ماند.
عارف با صدور دستورات لازم برای تداوم فعالیتهای این بخش، تأکید کرد: حملات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به مراکز مرتبط با صنعت فضایی، به هیچوجه خللی در توسعه این صنعت راهبردی و کاملاً صلحآمیز وارد نکرده و نخواهد کرد و مسیر پیشرفت کشور در این حوزه با قدرت ادامه مییابد.
وی همچنین در تماس با سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، گزارشی از اقدامات این نهاد در حمایت از اقشار نیازمند، بهویژه در ایام نوروز و شرایط جنگی دریافت کرد و با تقدیر از خدمات ارائهشده، بر ضرورت تداوم حمایتها و تأمین نیازهای اقشار آسیبپذیر تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور در این تماسها با تأکید بر آمادگی کامل دولت در مدیریت شرایط، خاطرنشان کرد: مسیر خدمترسانی به مردم و پیشرفت کشور، حتی در شرایط جنگی، بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
عارف در پایان تأکید کرد: «خیابان با مردم، میدان با رزمندگان و پشتیبانی از این دو با دولت.»