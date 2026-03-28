واکنش حزب اسلامی کار به حمله علیه کارخانجات ایران و شهادت جمعی از کارگران

به گزارش ایلنا، بیانیه حزب اسلامی کار در محکومیت حمله به بنگاه های تولیدی و کارخانجات ایران و شهادت جمعی از کارگران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح، عدالت و احترام به کرامت انسانی است؛ تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه و اقدامات خشونت‌آمیز علیه ملت‌ها، وجدان بشری را به چالش کشیده و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. در چنین شرایطی، هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و انسان‌های بی‌گناه، نه‌تنها نقض اصول اولیه حقوق بین‌الملل، بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است.

حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به مراکز صنعتی و کارخانه‌های ایران که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از کارگران زحمتکش و بی‌گناه شد، بار دیگر چهره واقعی این سیاست‌های تجاوزکارانه و ضدانسانی را آشکار ساخت.

این اقدامات نه‌تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی کشورهاست، بلکه نشانه‌ای روشن از بی‌اعتنایی عاملان آن به جان انسان‌های بی‌دفاع و رنجدیده است.کارگرانی که تنها برای تأمین معاش خانواده‌های خود در محیطی غیرنظامی مشغول فعالیت بودند، قربانی سیاست‌هایی شدند که بر پایه زور، خشونت و بی‌قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بنا شده است.

حزب اسلامی کار این حملات را به‌شدت محکوم کرده و تأکید می‌کند که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و کارگران شریف ایرانی، اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با تمامی موازین انسانی و اخلاقی است. سکوت نهادهای بین‌المللی بویژه سازمان ملل و شورای باصطلاح امنیت سازمان ملل -که متاسفانه ریاست آن با نماینده دولت متجاوز آمریکا است- سازمان بین المللی کار(ILO) در برابر چنین فجایعی، نه‌تنها به تداوم این روند خطرناک دامن می‌زند، بلکه اعتبار این نهادها را نیز زیر سؤال می‌برد.

جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و تمامی وجدان‌های بیدار باید در برابر این اقدامات وحشیانه موضعی قاطع اتخاذ کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شوند. بی‌تردید، تکرار چنین حملاتی، صلح و ثبات منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.

در پایان، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، براحقاق حق ملت‌ شریف ایران دردستیابی به امنیت،استقلال و زندگی شرافتمندانه تأکید می‌ کنیم.

روابط عمومی حزب اسلامی کار

