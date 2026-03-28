واکنش حزب اسلامی کار به حمله علیه کارخانجات ایران و شهادت جمعی از کارگران

حزب اسلامی کار در محکومیت حمله به بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات ایران و شهادت جمعی از کارگران در بیانیه‌ای تاکید کرد: سکوت نهادهای بین‌المللی بویژه سازمان ملل و شورای باصطلاح امنیت سازمان ملل -که متاسفانه ریاست آن با نماینده دولت متجاوز آمریکا است- سازمان بین المللی کار(ILO) در برابر چنین فجایعی، نه‌تنها به تداوم این روند خطرناک دامن می‌زند، بلکه اعتبار این نهادها را نیز زیر سؤال می‌برد.

به گزارش ایلنا، بیانیه حزب اسلامی کار در محکومیت حمله به بنگاه های تولیدی و کارخانجات ایران و شهادت جمعی از کارگران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح، عدالت و احترام به کرامت انسانی است؛ تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه و اقدامات خشونت‌آمیز علیه ملت‌ها، وجدان بشری را به چالش کشیده و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. در چنین شرایطی، هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و انسان‌های بی‌گناه، نه‌تنها نقض اصول اولیه حقوق بین‌الملل، بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتنایی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است. 

حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به مراکز صنعتی و کارخانه‌های ایران که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از کارگران زحمتکش و بی‌گناه شد، بار دیگر چهره واقعی این سیاست‌های تجاوزکارانه و ضدانسانی را آشکار ساخت. 

این اقدامات نه‌تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی کشورهاست، بلکه نشانه‌ای روشن از بی‌اعتنایی عاملان آن به جان انسان‌های بی‌دفاع و رنجدیده است.کارگرانی که تنها برای تأمین معاش خانواده‌های خود در محیطی غیرنظامی مشغول فعالیت بودند، قربانی سیاست‌هایی شدند که بر پایه زور، خشونت و بی‌قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بنا شده است. 

حزب اسلامی کار این حملات را به‌شدت محکوم کرده و تأکید می‌کند که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و کارگران شریف ایرانی، اقدامی غیرقابل توجیه و مغایر با تمامی موازین انسانی و اخلاقی است. سکوت نهادهای بین‌المللی بویژه سازمان ملل و شورای باصطلاح امنیت سازمان ملل -که متاسفانه ریاست آن با نماینده دولت متجاوز آمریکا است- سازمان بین المللی کار(ILO) در برابر چنین فجایعی، نه‌تنها به تداوم این روند خطرناک دامن می‌زند، بلکه اعتبار این نهادها را نیز زیر سؤال می‌برد. 

جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و تمامی وجدان‌های بیدار باید در برابر این اقدامات وحشیانه موضعی قاطع اتخاذ کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شوند. بی‌تردید، تکرار چنین حملاتی، صلح و ثبات منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد. 

در پایان، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، براحقاق حق ملت‌ شریف ایران دردستیابی به  امنیت،استقلال و زندگی شرافتمندانه تأکید می‌ کنیم. 

روابط عمومی حزب اسلامی کار

