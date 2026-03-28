به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه طی تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات جاری در منطقه و پیامدهای تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از تلاش‌های ترکیه و برخی از کشورهای منطقه برای پایان جنگ تحمیلی جاری، تجاوزات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را عامل اصلی وضعیت کنونی و ناامنی در منطقه توصیف و تاکید کرد: مشکل اصلی رفتارهای متناقض و خواسته‌های غیرمنطقی طرف آمریکایی است و رفتارها و‌ گفتارهای متناقض طرف آمریکایی بسیار تردید برانگیز است و بدبینی نسبت به فریبکاری آنان را افزایش داده است.

وزیر امور خارجه ترکیه نیز با اشاره به رویکرد این کشور برای پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و ابراز آمادگی برای ایفای نقش سازنده در حل بحران کنونی، اظهار داشت: بدبینی ایران به طرف مقابل قابل درک است، زیرا ایران دو مرتبه در میانه مذاکرات مورد حمله و تهاجم نظامی قرار گرفته است.

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در خصوص تداوم رایزنی‌های دوجانبه و استمرار مشورت با دیگر کشورهای منطقه توافق کردند.

