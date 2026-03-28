خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات خبر داد؛

هلاکت ۵ تروریست گروهک‌های تجزیه‌طلب و بازداشت ۱۹ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی

کد خبر : 1766335
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت اطلاعات از هلاکت ۵ تروریست گروهک‌های تجزیه‌طلب و بازداشت ۱۹ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه وزارت اطلاعات بدین شرح است: ۵ تروریست تجزیه‌طلب به هلاکت رسیده تحت هدایت کامل رژیم صهیونی مراکز غیرنظامی و عمومی را بمب گذاری کرده و باعث شهادت یک شهروند و مجروح شدن ۷ نفر شده بودند.

همچنین سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره کل اطلاعات خوزستان ۱۰ نفر از مزدوران یک گروهک تروریستی منفور که اقدام به حمله مسلحانه به نیروهای حافظ امنیت و تعرض به اماکن عمومی استان کرده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.

علاوه بر آن سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان اردبیل نیز، ۳ نفر از مزدوران وابسته به همان گروهک تروریستی منفور را در شهرستان خلخال شناسایی و دستگیر نمودند.

۶ مزدور دیگر هم‌ در استان‌های خوزستان، اردبیل و کرمان در حال جمع آوری و ارسال اطلاعات مراکز نظامی و حساس را به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شبکه تروریستی اینترنشنال، شناسایی و بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار