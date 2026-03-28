به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه وزارت اطلاعات بدین شرح است: ۵ تروریست تجزیه‌طلب به هلاکت رسیده تحت هدایت کامل رژیم صهیونی مراکز غیرنظامی و عمومی را بمب گذاری کرده و باعث شهادت یک شهروند و مجروح شدن ۷ نفر شده بودند.

همچنین سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره کل اطلاعات خوزستان ۱۰ نفر از مزدوران یک گروهک تروریستی منفور که اقدام به حمله مسلحانه به نیروهای حافظ امنیت و تعرض به اماکن عمومی استان کرده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.

علاوه بر آن سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان اردبیل نیز، ۳ نفر از مزدوران وابسته به همان گروهک تروریستی منفور را در شهرستان خلخال شناسایی و دستگیر نمودند.

۶ مزدور دیگر هم‌ در استان‌های خوزستان، اردبیل و کرمان در حال جمع آوری و ارسال اطلاعات مراکز نظامی و حساس را به ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شبکه تروریستی اینترنشنال، شناسایی و بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

