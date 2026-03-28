در بازدید سرزده از نواحی ۷ و ۳۸ دادسرای تهران

دادستان تهران: مردم اطمینان داشته باشند رسیدگی به پرونده‌های آنان بی وقفه ادامه خواهد داشت

دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به صورت سرزده از دادسرای ناحیه ۷ و ۳۸ تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی به صورت سرزده از شعب تحقیق و اجرای احکام نواحی ۷ و ۳۸ دادسرای تهران بازدید کرد.

دادستان تهران در حاشیه این بازدیدها ضمن نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مردم اظهار کرد: دادستانی تهران تحت هر شرایطی درحال رصد نواحی جهت پیگیری مطالبات مردم است و در ایام تعطیلات هم کشیک نواحی دادسرای تهران در خدمت شهروندان است.

دادستان تهران ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مراجعه کنندگان در این دو دادسرا افزود:مردم اطمینان داشته باشند که با حضور مستمر همکاران اداری و قضایی و تلاش‌های شبانه روزی ایشان روند خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به پرونده‌های آنان بی وقفه ادامه خواهد داشت.

در این بازدیدها، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان نواحی دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

