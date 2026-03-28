اطلاعیه شماره ۴۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
آفند پهپادی ارتش به مراکز راهبردی جنگ الکترونیک و رادار حیفا
روابط عمومی ارتش اعلام کرد: مراکز راهبردی جنگ الکترونیک و رادار در حیفا و مراکز سوخت پایگاه هوایی بن گوریون هدف عملیات آفندی پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۶ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و بصیر ایران اسلامی! از بامداد امروز مرکز راهبردی جنگ الکترونیک و رادار «التا» از مجموعه هوافضای رژیم صهیونیستی در بندر حیفا و مراکز ذخیرهسازی سوخت پایگاه هوایی بن گوریون هدف حملات کوبنده پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
شرکت صنایع جنگافزار سازی التا، زیرمجموعه هوا فضای رژیم صهیونیستی «IAI»، از پیشروترین و مهمترین مراکز در زمینه جنگ الکترونیک، تولید انواع رادارهای آرایه فازی، هشدار اولیه زودهنگام و هواپایه و تجهیزات راهبری و رصد ماهوارهها است.
خسارت به این مرکز، تاثیر مستقیم در کاهش توان رهگیری موشکها و پهپادهای ایران و عملیات پشتیبانی جنگ الکترونیک دشمن صهیونی داشته و موجب افزایش توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عملیات دورایستا و عمق خاک دشمن شده است.
مراکز ذخیرهسازی سوخت فرودگاه بن گوریون در جنوب شرق تلآویو نیز که در روزهای اخیر بارها هدف عملیات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، از مهمترین مراکز پشتیبانی عملیات هوایی مرکب دشمن آمریکایی_صهیونی علیه میهن عزیزمان است که زیر ضرب حملات ایران با مشکلات جدی برای سوخترسانی به جنگندههای متخاصم مواجه شده است.
در این اطلاعیه آورده شده است؛ ارتش جمهوری اسلامی ایران، فدایی مردم و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قواست که دست در دست آحاد رزمندگان دلاور نیروهای مسلح، با روحیهای برگرفته از استقامت ملت، به حول و قوه الهی منتقم خون پاک رهبر شهید انقلاب، فرماندهان عزیز و مردم شریف خواهد بود.