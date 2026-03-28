به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، در اطلاعیه شماره ۱۲ سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است؛ پیرو حملات امروز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به برخی مراکز صنعتی و هسته‌ای کشور، ضمن محکومیت این اقدام، گزارش حاضر به منظور تنویر افکار عمومی براساس آخرین ارزیابی‌های میدانی ارائه می‌گردد:

براساس گزارش‌های دریافتی از سازمان انرژی اتمی و ارزیابی اولیه تیم‌های پدافند غیرعامل مستقر در کارخانه تولید کیک زرد اردکان و مجتمع آب سنگین خنداب؛ با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و رعایت الزامات ایمنی و پدافندی، تاکنون هیچگونه نشتی مواد هسته‌ای و پرتوزا به خارج از مجموعه گزارش نشده است. وضعیت پایدار است و تیم‌های تخصصی در حال پایش مستمر شرایط محیطی و ایمنی هستند.

همچنین در حملات به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، صنایع فولاد خوزستان و واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی خیرآباد اراک؛ بر اساس بررسی‌های اولیه، خوشبختانه این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.

بخش‌هایی از تأسیسات (از جمله پست برق و سوله‌های انبار) آسیب دیده‌اند، اما با فعال‌سازی سریع برنامه‌های عملیاتی و حضور بی‌درنگ نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی و فنی، وضعیت تحت کنترل قرار گرفته است.

با توجه به برگزاری رزمایش‌های مستمر پدافند غیرعامل در ماه‌های اخیر، مراکز مذکور از آمادگی لازم برای مدیریت این حوادث برخوردار بوده‌اند.

همچنین ارزیابی میزان خسارت و فرآیند بازسازی با اولویت بازگشت به چرخه تولید در دستور کار قرار دارد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تأکید بر آمادگی زیرساخت‌های حیاتی کشور، از عموم مردم درخواست می‌نماید اخبار مرتبط را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.